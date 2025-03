Barzio. Aperto il bando per la gestione del centro sportivo comunale

La gara chiuderà il 17 aprile 2025. La concessione avrà durata di 15 anni

A fronte di un canone annuo di 100 euro il gestore dovrà effettuare 200 mila euro di investimenti

BARZIO – Pubblicato il bando per la concessione del centro sportivo comunale di Barzio in località Conca Rossa. L’area comprende quattro campi da tennis, spazio verde da destinare ad altre attività e un locale bar/ristorante. Si trova in via Provinciale, in prossimità del palazzetto dello sport e dei parcheggi serviti dal bus navetta per i Piani di Bobbio, e in breve verrà raggiunta dalla pista ciclopedonale della Valsassina.

“La concessione avrà durata di 15 anni e il gestore realizzerà investimenti strutturali atti a migliorare l’attrattività del centro sportivo – spiega il sindaco Andrea Ferrari -. A fronte di un canone annuo di cento euro (oggetto di rialzo in sede di gara) il gestore dovrà convertire i due campi da tennis sintetici in campi da padel e pickleball e realizzare la relativa copertura per rendere praticabile lo sport tutto l’anno, investimenti del valore di circa 200 mila euro. Inoltre si impegna a manutenere i restanti campi in terra rossa e a garantire l’attività del bar/ristorante per almeno dieci mesi all’anno”.

Altre proposte migliorative sono a discrezione del candidato gestore del centro sportivo e saranno valutate con punteggio dalla commissione di gara. A titolo esemplificativo si valuteranno positivamente proposte ricreative per giovani e famiglie, la creazione di un’area giochi per bambini e/o di un’area ludico-sportiva, la posa di una struttura informativa turistica e di un pit-stop per biciclette ed e-bike, etc.

La gara, affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, chiuderà il 17 aprile 2025. Il disciplinare di gara è consultabile all’Albo pretorio della Provincia di Lecco (https://www.provincia.lecco.it/); la procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it.