Barzio. Con gli studenti, piantati due alberi per il rispetto dell’ambiente e la legalità

L’iniziativa si è tenuta venerdì mattina a Barzio

BARZIO – Durante la mattinata di venerdì 21 marzo i Sindaci dell’Altopiano e i loro rappresentanti, accogliendo l’invito della Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” – Nucleo di Barzio, e coinvolgendo i docenti e gli alunni della scuola primaria di Cassina, hanno proceduto alla piantumazione di due alberi per la sensibilizzazione alla cura e al rispetto dell’ambiente e della legalità.

Per l’occasione i bambini di ciascuna classe hanno elaborato alcune frasi rappresentative dei valori dell’Attenzione, della Libertà, del Bene, dell’Empatia, del Rispetto e dell’Onestà, le cui iniziali formano insieme la parola albero.

Il ciliegio ed il prugno selvatici sono stati messi a disposizione dal Vivaio Forestale Nazionale e sono stati piantumati accanto all’albero che il 18 marzo del 2022 i bambini della scuola avevano piantato in ricordo della piccola compagna Margherita. Sarà sufficiente inquadrare il QR-Code apposto sulle piante per leggere il loro nome.



La piccola manifestazione ha coniugato sia l’iniziativa “Un albero per il futuro” del Progetto Nazionale di Educazione all’Ambiente che la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia.