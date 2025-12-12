Barzio. Dal 27 dicembre attiva la navetta funivie che ora è anche linea TPL D136

Quotidiana e gratuita, non è solo un collegamento tra i comuni dell’Altopiano Valsassina

Importante novità della stagione invernale 2025/26 è l’introduzione di una corsa da e per la stazione ferroviaria di Lecco

BARZIO – Grazie alla collaborazione con i comuni dell’Altopiano, Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio, Barzio, e con il sostegno dell’Agenzia TPL per il Bacino di Como, Lecco e Varese e del gestore degli impianti di risalita ITB Spa, dal 27 dicembre prende avvio il servizio invernale della linea D136.

Questa iniziativa non è solo un collegamento tra i Comuni dell’Altopiano ma rappresenta una vera e propria linea di trasporto pubblico stagionale inserita nel Programma di Bacino, che rappresenta lo strumento di programmazione generale del trasporto pubblico locale del bacino di riferimento dell’Agenzia, con l’obiettivo di favorire una mobilità più sostenibile, comoda e accessibile per residenti e turisti.

L’integrazione del servizio di bus navetta è parte integrante del progetto di valorizzazione e sviluppo turistico dell’Altopiano valsassinese e dell’intero territorio e trova positivamente una sinergia tra i diversi enti e istituzioni coinvolte nel progetto. Le amministrazioni comunali ringraziano per la sensibilità dimostrata da parte dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, sempre attenta alle necessità al fine di soddisfare le esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni.

I vantaggi del servizio

Ambientale: riduzione del traffico e delle emissioni grazie alla diminuzione dell’uso dei mezzi privati, soprattutto nei weekend.

riduzione del traffico e delle emissioni grazie alla diminuzione dell’uso dei mezzi privati, soprattutto nei weekend. Sociale: maggiore possibilità di spostamento per tutti i cittadini e visitatori.

maggiore possibilità di spostamento per tutti i cittadini e visitatori. Economico: valorizzazione dell’offerta turistica e sostegno alle attività commerciali locali.

Servizi collegati

La linea D136 collega i principali poli attrattivi dell’Altopiano, facilitando l’accesso alle Funivie di Moggio – Artavaggio e Barzio – Bobbio e contribuendo a decongestionare parcheggi e aree di sosta.

Importante Novità della stagione invernale 25/26

Corsa giornaliera da Lecco FS: partenza ore 8.30, arrivo a Barzio Funivia Piani di

Bobbio ore 9.

partenza ore 8.30, arrivo a Barzio Funivia Piani di Bobbio ore 9. Corsa giornaliera da Barzio Funivia Piani di Bobbio: partenza ore 16:45, arrivo

a Lecco FS ore 17:15.

Per essere sempre aggiornato Consulta gli orari e le tariffe sul sito: www.lineelecco.it.