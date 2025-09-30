Barzio e Magland celebrano vent’anni di gemellaggio

Cerimonie ufficiali, scambi culturali e momenti musicali hanno suggellato l’amicizia tra le due comunità

La delegazione barziese è stata accolta dal rintocco di una campana

BARZIO – Due giornate di gemellaggio per l’amministrazione di Barzio a Magland, nel dipartimento francese dell’Alta Savoia, per celebrare il ventesimo anniversario della sottoscrizione del patto di gemellaggio.

L’invito dei “cugini” francesi, giunto in occasione della festa di Saint Maurice, ha offerto ai barziesi l’opportunità di conoscere da vicino il meglio della comunità transalpina: un solido e vitale tessuto sociale. In questa ricorrenza, infatti, le associazioni del paese animano la piazza presentando le proprie attività, proponendo specialità culinarie e organizzando iniziative di beneficenza. Numerosi, quindi, gli spunti raccolti dai rappresentanti del comitato gemellaggi, guidati dal presidente Gianrino Riva.

Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte i sindaci delle due comunità, Johann Ravailler per Magland e Andrea Ferrari per Barzio, affiancati dalle vicesindache Jeanne Vauthay e Francesca Arrigoni Marocco, alle quali è stato riconosciuto il merito di aver rilanciato i legami del gemellaggio.

Immancabile lo scambio di doni: la delegazione barziese è stata accolta dal rintocco di una campana, forgiata appositamente per l’occasione e ornata con gli stemmi dei due Comuni. In segno di reciprocità, i valsassinesi hanno donato un’opera di Monica Rossi, nota pittrice di Barzio, insieme a una selezione di prodotti alimentari tipici.

La trasferta è stata anche l’occasione per sottoscrivere gli accordi di scambio tra le biblioteche civiche, suggellati dalla reciproca consegna di volumi destinati ad arricchire gli scaffali dedicati alla cultura locale e alla narrativa per l’infanzia.

Ai piedi del Monte Bianco era presente anche il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, la cui storica amicizia con l’Harmonie Municipale di Magland fu all’origine del gemellaggio. Due applaudite esibizioni e un suggestivo concerto durante la messa domenicale hanno reso omaggio all’impegno del presidente Mario Tagliaferri e del maestro José Ratti.