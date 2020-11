Barzio. Efficientamento energetico, led anche in municipio, biblioteca e palestra

Conclusi gli interventi programmati per il 2020

Sostituiti i lampioni delle vie pubbliche a Barzio e Concenedo

BARZIO – Conclusi gli interventi per l’efficientamento energetico in paese, che hanno interessato la quasi totalità delle vie pubbliche di Barzio e della frazione Concenedo, ma anche gli uffici comunali, la biblioteca e il palazzetto dello sport.

“L’intervento è stato condotto in collaborazione con la società Enel Sole – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia –. Al posto dei vecchi lampioni con lampade a incandescenza sono stati installati punti luce a led, che garantiscono maggiore illuminazione con minori consumi. Senza contare il risparmio derivante dalla minor manutenzione di cui necessitano”.

Per quanto riguarda le vie pubbliche l’intervento ha interessato due diversi blocchi di lampioni: Enel Sole ha provveduto alla sostituzione di 433 punti luce su pali di sua proprietà, mentre il Comune, direttamente, si è occupato della sostituzione di un secondo blocco di punti luci, fra gli altri quelli lungo il torrente Fiumetta e nel piazzale inferiore del mercato. Non sono stati, invece, sostituiti i lampioni di piazza Garibaldi poiché, pur essendo ancora dotati di lampade a incandescenza, sono piuttosto nuovi e verranno sostituiti in futuro.

La sostituzione dell’illuminazione sulle vie pubbliche porterà ad un risparmio energetico di circa il 45% di Kw di potenza installata, equivalenti ad un risparmio di 103mila Kw h/anno (77 ton CO2/anno risparmiate). Altra tranche di lavori è quella che ha interessato alcuni fra i più utilizzati edifici pubblici: gli uffici comunali e la biblioteca a Palazzo Manzoni, la palestra dei Noccoli.

“Questo intervento porterà alle casse comunali un importante beneficio dovuto al risparmio energetico, ma anche alle minori spese di manutenzione, che sono fisse per ciascun punto luce – aggiunge il sindaco –. Per fare un esempio, dalla sostituzione dei lampioni lungo le vie pubbliche è stato stimato un risparmio annuo in canoni di manutenzione pari a circa 8mila euro. Entro fine anno, inoltre, potremo fare un primo confronto per quanto riguarda il risparmio energetico”.

Nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico l’Amministrazione comunale ha provveduto anche a mettere a norma l’impianto antincendio della biblioteca.