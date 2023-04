Barzio, grande concerto di Pasqua del Corpo musicale Santa Cecilia

Appuntamento domenica 9 aprile alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro

Una elevazione per banda e coro con il Corpo Polifonico Aldeia di Castello Brianza e il Coro Santi Gervaso e Protaso di Caglio

BARZIO – Ogni anno il concerto di Pasqua del rinomato Corpo musicale Santa Cecilia è un appuntamento immancabile. Questa edizione sarà ancora più speciale, caratterizzata dal tema “Musica e Preghiere”, una elevazione per banda e coro che vedrà protagonisti anche il Coro Polifonico Aldeia di Castello Brianza e il Coro Santi Gervaso e Protaso di Caglio.

Un evento di rilievo tanto che oltre alla esibizione prevista a Barzio domenica 9 aprile alle ore 21 nella chiesa parrocchiale vede programmata una seconda data per sabato 22 aprile nella chiesa di Sant’Ambrogio a Sormano.

“Quest’anno abbiamo un programma ricco e importante – spiega il presidente Mario Tagliaferri – Il concerto si aprirà con il “Requiem D Minor K626” di Wolfang Amadeus Mozart, su arrangiamento di Marco Samadossi. Si prosegue con l’Ave Maria del maestro Angelo Sormani, mancato nel 2022 e a cui sarà dedicato il concerto del 22 aprile. In chiusura la Messa di Gloria di Gioacchino Rossini, con l’arrangiamento di Donato Semeraro.”

Il maestro Angelo Sormani è scomparso prematuramente nel novembre 2022 ed è stato una preziosa guida per numerose bande e orchestre.

“La sua grande passione per la musica lo aveva portato a diplomarsi in tromba, composizione di musica elettronica e sperimentale, canto corale e direzione di coro, oltre che in strumentazione per banda al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Aveva anche conseguito la laurea di II livello in direzione, composizione e strumentazione per banda – racconta il presidente Tagliaferri – Nel 1989 ha fondato la Corale San Luigi di Sormano che ha diretto per nove anni. Trombettista del Corpo Musicale Alessandro Manzoni di Lecco, dell’Antico e Premiato Corpo Musicale Città di Mariano Comense e del Corpo musicale Santa Cecilia di Costa Masnaga. Era stato inoltre fondatore e direttore artistico dell’Insubria Wind Orchestra, compagine che riunisce studenti e giovani musicisti delle provincie di Como, Lecco, Bergamo, Varese e Milano. Una persona veramente di rilievo in questo ambito a cui abbiamo voluto rendere omaggio. Notevole anche l’attività di compositore, che appunto verrà ricordata durante i concerti di Barzio e Sormano con l’esecuzione della sua Ave Maria”.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lecco e delle Amministrazioni comunali di Barzio e Sormano con il contributo della Banca della Valsassina.