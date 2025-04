Barzio. In tanti per il concerto di Pasqua del corpo musicale Santa Cecilia

E’ stata l’occasione per dare il benvenuto a due nuovi elementi: Maddalena Locatelli e Valentina Marchionni

Il presidente Mario Tagliaferri ha ricordato che la banda è sempre pronta ad accogliere chi desidera avvicinarsi al mondo della musica

BARZIO – L’appuntamento con la musica la sera di Pasqua è, per Barzio, un appuntamento irrinunciabile, anche quest’anno, rispettato grazie al Corpo musicale Santa Cecilia, che si è esibito nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro. Sotto la direzione del maestro Iose Ratti e davanti a una platea gremita, la banda ha offerto al pubblico un indimenticabile Concerto di Pasqua, con musiche di Tchaikovsky, Pachelbel, Handel, Schwarz e Sibelius

Il concerto ha rappresentato l’occasione per dare il benvenuto ufficiale nei ranghi del Corpo musicale, a due nuovi e giovani elementi: Maddalena Locatelli al clarinetto e Valentina Marchionni al flauto. Accogliendo le due giovani promesse, il presidente Mario Tagliaferri ha ricordato che la banda è sempre pronta ad accogliere chi desidera avvicinarsi al mondo della musica.

Portando al pubblico il suo saluto da “padrone di casa”, il parroco don Lucio Galbiati ha annunciato che prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale. Il sindaco Andrea Ferrari, invece, ha comunicato che, in accordo con la parrocchia, il prossimo mese di settembre, verrà ricordato il centenario della nascita dell’indimenticabile don Alfredo Comi, con iniziative che saranno comunicate prossimamente.

Il tradizionale concerto pasquale apre ufficialmente il programma di impegni per la primavere e l’estate del Corpo musicale, che si prepara a rallegrare tanti momenti di festa a Barzio e non solo.