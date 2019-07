Barzio. La Festa della Musica segna l’ennesimo successo!

Spettacolo per la due giorni di musica e solidarietà

I biglietti vincenti della lotteria a sostegno di “Accumoli nel cuore”

BARZIO – La terza edizione della Festa della Musica, organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, si è conclusa con un grande successo.

Complici le condizioni meteo ottimali, fatta eccezione di un breve temporale alla fine della sfilata di sabato pomeriggio, le numerose bande ospiti hanno potuto esibirsi in una cornice di pubblico davvero unica.

Per le vie del paese, in piazza Garibaldi e all’oratorio, ad animare il weekend sono state la Orobian Pipe Band di Ranica, il Corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera, la Academy Parade Band di Caronno Pertusella, i Corpi musicali Alessandro Manzoni di Lecco e il San Fermo di Cesana Brianza, il Premiato Corpo musicale di Galbiate con le sue majorettes.

“Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione a questo appuntamento: è stata un grande festa di musica e amicizia – commenta Mario Tagliaferri, presidente della banda di Barzio -. A evento concluso è doveroso un sincero ringraziamento a tutti i commercianti di Barzio per il loro fondamentale contributo, ai volontari che si sono dati da fare per l’organizzazione, al Gruppo Alpini di Barzio, a ‘Quelli delle Radio’, all’Associazione Carabinieri in congedo e alla Polizia locale. Tutti hanno dato un grande apporto alla buona riuscita della nostra festa. Grazie anche all’Amministrazione comunale, alla Parrocchia di Sant’Alessandro, al Consiglio Regionale della Lombardia, alla Fondazione Comunitaria del Lecchese e la alla Banca della Valsassina per i patrocini, la collaborazione e il sostegno”.

Nel corso della manifestazione si è svolta una lotteria a sostegno del progetto “Accumoli nel cuore”, I BIGLIETTI VINCENTI