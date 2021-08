Barzio. La Sagra delle Sagre celebra i cent’anni della Moto Guzzi

Sempre oggi, 14 agosto, verrà celebrata una messa in ricordo di don Alfredo Comi

Chiusura della manifestazione lunedì quando, in serata, verranno estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi

BARZIO – Ricco programma per la Sagra delle Sagre nell’ultimo week-end della manifestazione prima del gran finale in programma lunedì sera con l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

Sabato alle 18.30 la Sagra onorerà il centenario della Moto Guzzi con la presentazione da parte del giornalista Oscar Malugani di un modello per ciascuna decade della lunga e straordinaria storia della Casa di Mandello del Lario. Per l’occasione i possessori di Guzzi potranno entrare nell’area interna della manifestazione.

Sempre sabato, dalle 9 alle 15, sarà presente esternamente il camper di Areu per una giornata di vaccinazioni senza prenotazione. Verrà collocato sulla sinistra dell’entrata del Museo La Fornace. Alle ore 18 verrà invece celebrata la Santa Messa in ricordo di Don Alfredo Comi, parroco di Barzio dal 1969 al 2010 e scomparso il 12 aprile di quest’anno. Don Alfredo era particolarmente legato agli organizzatori della manifestazione e da lui è partita la tradizione della celebrazione delle Messe nei giorni festivi all’interno della Sagra che dura tutt’ora. Dalle, infine, 21 Spettacolo musicale “Scramble & The Cats”.

Per quanto riguarda il Museo La Fornace, si registra un interesse davvero notevole per le visite guidate e sono già diverse centinaia le persone che hanno voluto immergersi nella storia e nella tradizione del nostro territorio sfruttando la visita alla Sagra che, come sempre, si rivela essere evento capace di attirare un pubblico che poi frequenta anche la Valle e le sue strutture ricettive.

Una menzione anche per Telethon che con i suoi rappresentanti provinciali è presente all’ingresso della Sagra per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Una maratona di dieci giorni che vede impegnato in prima linea Renato Milani alla guida di uno staff instancabile diretto da Alfredo Polvara.

La Sagra 2021 ricorda per affluenza quelle pre- Covid: i dubbi sull’incidenza del green pass sono stati fugati in breve tempo dalle migliaia di persone che ogni giorno l’hanno visitata.