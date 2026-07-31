Barzio presenta la nuova Sagra delle Sagre: cambia il volto della storica manifestazione

L’evento si terrà dall’8 al 16 agosto: nuova disposizione degli stand, area bimbi, Borgo della Sagra, spettacolo finale con i droni e molto altro

Andrea Ferrari, Marco Capenapri, Chicco Bellano e Marco Bolis hanno presentato le novità della manifestazione, che punta a valorizzare territorio, produttori e turismo valsassinese

BARZIO – Una nuova regia, un format rinnovato e l’obiettivo dichiarato di valorizzare sempre di più il territorio. La 61ª edizione della Sagra delle Sagre, in programma dall’8 al 16 agosto, si presenta con numerose novità sotto la guida di PK Events, la società di Enrico “Chicco” Bellano e Marco Bolis, chiamata a raccogliere un’eredità importante per uno degli appuntamenti simbolo dell’estate valsassinese.

Tra le principali innovazioni figurano una diversa disposizione degli stand, nuovi spazi dedicati al pubblico, un’area interamente riservata ai bambini, due serate con DJ set fino all’1 di notte e, per la prima volta, un finale senza i tradizionali fuochi d’artificio, sostituiti da uno spettacolo con i droni.

La presentazione ufficiale si è svolta nella serata di oggi a Barzio. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Andrea Ferrari, che ha ringraziato tutti coloro che stanno lavorando all’organizzazione della manifestazione, sottolineando come questa edizione rappresenti un cambio di passo grazie a una nuova squadra organizzativa. “Già dalle prime idee si percepiscono le novità – ha osservato Ferrari – dalla nuova disposizione degli stand fino all’introduzione delle due serate dedicate ai DJ set”.

Il presidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Marco Capenapri, ha ripercorso il lavoro svolto dall’ente per arrivare al nuovo corso della manifestazione. “Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa progettualità. Ho visto da subito l’impegno di Chicco e Marco e posso dire che possiamo stare tranquilli”. Alla nuova gestione è stata affidata non solo la Sagra delle Sagre, ma anche l’organizzazione delle Manifestazioni Zootecniche, del futuro Villaggio di Natale, in programma a dicembre, e di un nuovo evento dedicato al giardinaggio previsto nella primavera del 2027.

A esprimere il proprio sostegno al nuovo corso è stato anche il sindaco di Pasturo, Pierluigi Artana, che ha voluto ringraziare Enrico “Chicco” Bellano e Marco Bolis per aver accettato un incarico tanto prestigioso quanto impegnativo. “Voglio ringraziarli per la sfida che hanno raccolto, perché non è una sfida facile. È una responsabilità che li mette inevitabilmente a confronto con i sessant’anni di storia della Sagra delle Sagre che li hanno preceduti”, ha sottolineato.

Quindi parola ad Enrico Bellano il quale ha sottolineato come il successo della manifestazione passa prima di tutto dal gioco di squadra. “Senza la collaborazione di tutti è difficile fare qualsiasi cosa e così è anche per la Sagra delle Sagre”. L’obiettivo della nuova gestione, ha spiegato, è quello di trasformare la manifestazione in uno strumento di promozione del territorio. “Vogliamo valorizzare il territorio, i suoi prodotti e i suoi produttori, contribuendo così allo sviluppo del turismo in Valsassina. La Sagra delle Sagre è molto più di una fiera: è un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità della Valsassina. Abbiamo partecipato al bando con grande senso di responsabilità, pronti a raccogliere un’eredità importante per preservarne il valore e investire su di essa”.

Tra gli obiettivi fissati da Bellano e Bolis c’è anche quello di riportare in fiera alcuni espositori storici. “Qualcuno sarà già presente quest’anno, altri ci hanno assicurato che torneranno dalla prossima edizione. La partecipazione alla Sagra richiede tempo e organizzazione e anche gli espositori hanno bisogno di programmarsi”.

È stato poi Marco Bolis a illustrare nel dettaglio le novità della 61ª edizione. Il perimetro esterno della manifestazione resterà invariato, mentre la disposizione interna degli stand disegnerà una grande “S”, attorno alla quale prenderanno forma nuove aree tematiche. Tra queste spicca Piazza Sagra, uno spazio pensato per rilassarsi, mangiare un panino, bere una birra e ascoltare musica lontano dal flusso principale dei visitatori. Accanto sorgerà l’Arena della Sagra, dedicata agli spettacoli musicali, mentre l’Area Kids offrirà due spazi destinati ai più piccoli. Uno di questi sarà realizzato in collaborazione con Peg Perego, che metterà a disposizione veicoli elettrici con cui i bambini potranno cimentarsi in un percorso dedicato, mentre gli adulti visiteranno la manifestazione.

Importante anche il rinnovamento dell’offerta gastronomica con il nuovo Borgo della Sagra. “La proposta di ristorazione è stata completamente ripensata”, ha spiegato Bolis. Saranno presenti il Ristorante del Borgo, dedicato alla cucina tradizionale, la Pizzeria, la Casa del Pizzocchero, affidata agli chef dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio, la Polenteria Gildo con Gildo Ciresa, la Paninoteca, la Gelateria e, tra le principali novità, Cascina Don Guanella.

A spiegare il significato della partecipazione è stato don Agostino Frasson. “Dove si parla di territorio, di luoghi in cui la natura e il lavoro vengono valorizzati, Don Guanella c’è”, ha affermato, ricordando il legame storico del fondatore con la Valsassina, dove avviò la propria opera e dove, fino a pochi anni fa, erano ancora presenti a Barzio le Suore Guanelliane.

Cascina Don Guanella porterà in fiera i propri prodotti, raccontando anche un’esperienza di agricoltura sociale nata a Valmadrera nel 2013 su iniziativa dell’Opera Don Guanella. Il progetto offre a giovani che vivono situazioni di fragilità un percorso di crescita personale e professionale attraverso il lavoro agricolo, favorendo l’acquisizione di competenze e l’inserimento nel mondo del lavoro.

La musica accompagnerà tutte le nove serate della manifestazione. Ogni sera, dalle 21 alle 23, sono previsti concerti dal vivo. Fanno eccezione il 12 e il 14 agosto, quando la festa proseguirà con gli After Sagra, due serate di DJ set che si protrarranno fino all’1 di notte. “In quelle occasioni – ha spiegato Bolis – l’area espositiva chiuderà regolarmente, mentre resteranno aperte l’area eventi e quella dedicata alla ristorazione, offrendo anche ai più giovani uno spazio di aggregazione”.

Come da tradizione, la Sagra delle Sagre manterrà anche una forte vocazione solidale. La lotteria benefica sarà infatti gestita dal Soccorso Bellanese, che celebra il 35° anniversario della propria attività. Il presidente Paolo Rusconi ha spiegato che il ricavato contribuirà all’acquisto di una nuova ambulanza destinata a sostituire un mezzo ormai arrivato al termine della propria vita operativa. Ogni biglietto acquistato rappresenterà così un investimento diretto nella sicurezza e nella salute del territorio.

Il Soccorso Bellanese può contare su circa 150 volontari impegnati quotidianamente negli interventi di emergenza, nell’assistenza sanitaria durante gli eventi e nelle attività di formazione rivolte a cittadini e aziende. La flotta comprende 7 autoambulanze, 2 idroambulanze – la prima inaugurata nel 2021 per il soccorso sul lago – e 8 veicoli tra automobili e pulmini, cinque dei quali elettrici, destinati ai trasporti sanitari e sociali.

“Mantenere e rinnovare questi mezzi richiede uno sforzo continuo – ha spiegato Rusconi –. L’ambulanza acquistata grazie ai fondi raccolti durante l’edizione 2023 della Sagra, secondo le normative regionali, è già vicina al termine del ciclo previsto per i mezzi di emergenza, fissato a 230 mila chilometri. Un traguardo raggiunto in appena tre anni che testimonia l’intensa attività svolta dall’associazione al servizio del territorio”.

Novità anche per la lotteria finale: al posto della tradizionale automobile saranno messe in palio due motociclette. Il primo premio sarà una CF700MT ADV Crossover Adventure, mentre il secondo una Husqvarna TC 50 Supermotard, pensata per i più giovani.

A chiudere la manifestazione, il 16 agosto, sarà infine uno spettacolo di droni luminosi, destinato a sostituire i tradizionali fuochi d’artificio e a segnare simbolicamente l’inizio del nuovo corso della Sagra delle Sagre.

PROGRAMMA

Aperitivo con AFTERGLOW DJ Set

Tutti i giorni • dalle ore 18:00

Ogni serata della Sagra delle Sagre inizia con il ritmo giusto. Dalle 18:00, l’aperitivo è accompagnato dal DJ Set degli AFTERGLOW, con una selezione musicale che spazia tra house, chill, vocal e grandi successi, creando l’atmosfera perfetta per rilassarsi, incontrarsi con gli amici e dare il via alla festa.

Tra buona musica, cocktail e le specialità della Sagra, l’aperitivo diventa un appuntamento fisso per vivere l’atmosfera dell’evento fin dal tramonto.

8 AGOSTO – Rocket Roulette – Live DJ Band

L’energia di una band dal vivo incontra il ritmo di un DJ set in uno show coinvolgente e ricco di sorprese. Dai grandi successi pop e dance italiani e internazionali fino alle hit più recenti, ogni brano viene reinterpretato con uno stile unico che trasforma il concerto in una vera festa. Uno spettacolo pensato per cantare, ballare e vivere una serata all’insegna del divertimento.

9 AGOSTO – I Giuinott de la Martesana

Uno spettacolo che unisce musica dal vivo, canzoni della tradizione lombarda, comicità e coinvolgimento del pubblico. Tra brani popolari, racconti, battute e momenti di allegria, i Giuinott de la Martesana portano in scena una serata autentica che celebra la cultura e le tradizioni del territorio con leggerezza e simpatia. Un appuntamento capace di far cantare, sorridere e divertire spettatori di tutte le età.

10 AGOSTO – PIM – Rock Live Show

Una serata dedicata al grande rock di ieri e di oggi. I PIM portano sul palco uno spettacolo dal vivo carico di energia, con i più grandi successi del rock italiano e internazionale reinterpretati con grinta, qualità musicale e una forte presenza scenica. Chitarre, ritmo e tanta voglia di divertirsi per un concerto che farà cantare e coinvolgerà il pubblico dall’inizio alla fine.

11 AGOSTO – The Sunny Boys – Pop Punk Party Show

Un concerto esplosivo dedicato ai grandi successi pop punk e rock degli anni ‘90 e 2000. Dai Blink 182 ai Green Day, passando per Sum 41 e molte altre band iconiche, lo show è un concentrato di energia, adrenalina e nostalgia. Una serata perfetta per chi vuole rivivere le colonne sonore di un’intera generazione.

12 AGOSTO – Cani Sciolti

Una delle cover band più apprezzate del territorio, capace di coinvolgere il pubblico con un repertorio che attraversa i grandi classici della musica italiana e internazionale. Dai brani intramontabili alle hit più amate, ogni concerto è un viaggio tra emozioni, divertimento e voglia di stare insieme. Uno spettacolo che trasforma l’Arena delle Sagre in una grande festa.

dalle ore 23:00 Party Night DJ Set

Dopo il concerto dei Cani Sciolti, la festa continua con il Party Night DJ Set. Un mix esplosivo di hit commerciali, dance, pop e grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni, con un DJ pronto a trasformare l’Arena delle Sagre in una grande pista da ballo. L’energia prosegue fino a tarda sera.

13 AGOSTO – MP30 – Millennials Party Show

Il party dedicato alla generazione dei Millennials, dove la musica diventa spettacolo. Le hit che hanno segnato gli anni ‘90, 2000 e 2010 prendono vita attraverso una performance ricca di musica dal vivo, animazione, effetti speciali e coinvolgimento del pubblico. Un concentrato di energia che farà ballare e cantare tutta l’Arena delle Sagre.

14 AGOSTO – 80 Voglia di 90/2000 – La Grande Notte Revival

Un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance e pop dagli anni ’80 ai primi anni 2000. Uno spettacolo coinvolgente, ricco di energia e nostalgia, dove ogni brano riporta alla mente ricordi ed emozioni. Una notte revival pensata per far cantare e ballare tutte le generazioni.

dalle ore 23:00 Dance Party 2000–Today

Dopo 80 Voglia di 90/2000, la musica non si ferma. Dance Party 2000–Today propone una selezione dei più grandi successi dance e commerciali dagli anni 2000 fino alle hit del momento. Un DJ set coinvolgente, ricco di ritmo e divertimento, per chiudere la serata continuando a ballare sotto le stelle della Valsassina.

15 AGOSTO – Cristoni d’Avèna – Cartoon Rock Show

Le sigle dei cartoni animati più amate di sempre si trasformano in un potente spettacolo rock. Dai grandi classici dell’infanzia ai brani che hanno accompagnato intere generazioni, la band propone uno show originale, coinvolgente e ricco di energia. Un appuntamento che farà divertire grandi e piccoli in un’atmosfera di pura festa.

16 AGOSTO – Visual Music Show & Drone Show

La Sagra delle Sagre si conclude con uno spettacolo emozionante che unisce musica, immagini, luci ed effetti scenografici in un finale suggestivo. Sul grande LED Wall, immagini e videoclip accompagneranno ogni brano, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. A seguire, il cielo della Valsassina si illuminerà con un Drone Show composto da 250 droni luminosi, che daranno vita a spettacolari coreografie e immagini nel cielo. Un gran finale pensato per lasciare il pubblico con un ricordo indimenticabile.

Ogni sera il programma dell’Arena delle Sagre

18:00 – Aperitivo con AFTERGLOW DJ Set

– Aperitivo con 21:00 – Spettacolo live della serata

– Spettacolo live della serata 23:00 – DJ Set (12 e 14 agosto)

Nove serate di spettacoli, musica dal vivo, intrattenimento e divertimento nel cuore della Valsassina.