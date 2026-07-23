Barzio, sabato l’ultimo concerto estivo della fanfara bersagliere Guglielmo Colombo

Appuntamento a partire dalle 16.30, sfilata e concerto finale in Piazza Garibaldi

BARZIO – La fanfara bersagliere “Guglielmo Colombo” di Lecco si appresta a chiudere la sua proficua stagione estiva prima di congedarsi per le ferie, con la sfilata ed il concerto che terrà a Barzio, sabato 25 luglio.

La manifestazione prenderà il via verso le 16.30 presso la casa di riposo St. Antonio in via Luigi Corsi a Barzio, dove la fanfara porterà i propri saluti agli ospiti e al personale operante nella struttura. Un omaggio che non è inusuale ai bersaglieri di Lecco, che negli anni hanno portato la propria genuina solidarietà anche in altre strutture per disabili come la Nostra famiglia a Bosisio Parini in occasione della camminata dell’amicizia e presso la RSA Residenza San Giovanni di Asso.

La sfilata, lasciata la RSA proseguirà poi per le vie del centro di Barzio e raggiunta Piazza Garibaldi, la fanfara intratterrà i presenti con un concerto.

Un impegno che vedrà senz’altro una fanfara al top della forma, visto che i bersaglieri lecchesi sono stati giusto questa settimana, di rientro dall’ASM – Marsch – Tattoo a Kaufbeuren in Germania, dove hanno riscosso un grande successo rappresentando orgogliosamente i colori nazionali!

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