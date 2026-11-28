Oggi pomeriggio un momento di festa con tutta la comunità

Gli alpini hanno scaldato l’atmosfera con vin brulè, cioccolata e panettone

BARZIO – A Barzio un bel momento di festa in occasione dell’accensione dell’albero di Natale che si è svolta oggi pomeriggio, 28 novembre, in piazza Garibaldi. Tante gente, soprattutto bambini e famiglie, hanno partecipato al ritrovo che ha consentito di vivere insieme questo primo momento di gioia che introduce alle festività natalizie.

All’evento organizzato dal Comune di Barzio hanno collaborato anche gli Alpini di Barzio che hanno provveduto a riscaldare la fredda serata con il tipico vin brulè, cioccolata e panettone.