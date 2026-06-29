Barzio. Torna l’atteso appuntamento con il Valsassina Country Festival

Dal 10 al 12 luglio arriva a La Fornace l’undicesima edizione del festival country

Tre giorni di cultura western, musica e spettacoli per tutta la famiglia

BARZIO – È ai nastri di partenza l’11^ edizione del Valsassina Country Festival, in programma dal 10 al 12 luglio. L’evento trasformerà i 100.000 metri quadrati della località La Fornace in un grande ecosistema immersivo dedicato alla cultura western.

Madrina della manifestazione sarà Natalia Estrada, che farà scoprire al pubblico la filosofia equestre ispirata a Buck Brannaman basata sul rispetto e sull’etologia applicata, con il supporto di Drew Mischianti, responsabile tecnico di Ranch Academy.

Poi per la prima volta in Valsassina saranno presenti i leggendari cavalli Mustang americani, presentati da Alberto Bonetti del FR Mustang Ranch, che illustrerà le peculiarità della razza e le procedure di adozione.

Il programma musicale vedrà protagonista sabato, 11 luglio, il cantautore country del Wyoming, Brandon James, che porterà sul palco le atmosfere autentiche della vita da cowboy. La kermesse offrirà, inoltre, numerosi spettacoli equestri, tra cui la performance “Il sogno di Isabel, scintille di libertà” curata dai centri ippici Le Amazzoni di Cortabbio e di Primaluna, oltre alle gare di Gimkana Western organizzate da ISHA.

Il programma della festa si arricchisce anche con il ballo, grazie al secondo Campionato Italiano ANMB di Danze Country e agli stage del coreografo internazionale Pol F. Ryan, senza dimenticare il “Country’s Got Talent”.

Inoltre, gli appassionati di motori potranno ammirare il raduno di auto americane e van storici organizzato in collaborazione con Old Guys per il Mr. Cadillac Memorial Day. Spazio infine al benessere e alle famiglie con lo yoga sensoriale insieme agli asini e i laboratori della Magic Farm. Il festival conferma il suo impegno sociale: parte del ricavato sarà infatti devoluto alla ONLUS “Gli amici di Chiara” del Comitato Maria Letizia Verga.