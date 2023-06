Barzio, una fototrappola contro gli incivili dei rifiuti

Immondizia abbandonata di fronte al cimitero, il Comune di Barzio passa alle contromisure

Installata una fototrappola, già una decina di casi accertati. Il sindaco: “Non siamo più disposti a tollerare incivili”

BARZIO – “La pazienza è finita” dice l’amministrazione comunale di Barzio annunciando i primi provvedimenti nei confronti di chi non rispetta le regole per il corretto conferimento dei rifiuti.

Nello specifico, il Comune ha installato una fototrappola nei pressi del cimitero, per identificare e sanzionare gli incivili che abbandonano rifiuti nei cassonetti posti a esclusivo uso del camposanto.

“Il cassonetto, così come spiegato nel cartello che vi è affisso, è destinato alla raccolta dei rifiuti cimiteriali e non può essere usato per il conferimento di rifiuti domestici – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Purtroppo, in varie occasioni, si è appurato che tali disposizioni non vengono rispettate. Stanchi di questa mancanza di rispetto delle regole, nelle scorse settimane, abbiamo installato una fototrappola che ha permesso di accertare una decina di casi di abbandono di rifiuti. Tutti gli autori sono stati identificati e sanzionati. Per ora la sanzione è minima, ma speriamo che serva da lezione. Il rammarico è aver appurato che, nella maggioranza dei casi, si tratta di residenti che potrebbero tranquillamente utilizzare i servizi di raccolta porta a porta offerti da Silea. Tra l’altro gratuitamente”.

L’area del cimitero non è l’unica zona del paese interessata dal problema dell’abbandono dei rifiuti, per questo il sindaco annuncia che la fototrappola verrà nuovamente impiegata.

“Non siamo più disposti a tollerare comportamenti incivili – prosegue – Anche perché i rifiuti abbandonati fanno aumentare considerevolmente la spesa per lo smaltimento, e il costo si ripercuote sui cittadini. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Silea, ha messo a disposizione svariati servizi per permettere a tutti di conferire correttamente i rifiuti: oltre alla raccolta porta a porta, è stata installata la casetta ecologica ai Noccoli per villeggianti titolari di utenza Tari e, occasionalmente, per i residenti; il tutto senza dimenticare che con una semplice telefonata si può prenotare il ritiro a domicilio e gratuito di rifiuti RAEE ingombrati, come gli elettrodomestici, e che in paese è presente anche il centro di raccolta ubicato in località Mulino sulla Strada provinciale 64 (località ponte Fola)”.

“Si rammenta che tutti i servizi di raccolta messi a disposizione, oltre ad avere dei costi che paghiamo tutti, sono pensati per incentivare e agevolare la raccolta differenziata, per educare e consegnare alle generazioni future un paese migliore, più pulito e vivibile. Quindi mi domando perché alcune persone continuano a perseguire comportamenti ottusi ed irrispettosi?”, conclude Arrigoni Battaia.