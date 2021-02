Nel pomeriggio di ieri la caduta di numerosi alberi

Nella mattinata di oggi i lavori di disgaggio e messa in sicurezza

TACENO – Riaperta al transito la Sp 62 della Valsassina che era stata chiusa nelle scorse ore nel tratto tra il Ponte di Tartavalle nel comune di Taceno e la località Portone di Bellano. Nel pomeriggio di giovedì 04 febbraio si è verificata la caduta di numerose alberature dalla parete che incombe sulla sede stradale presumibilmente a seguito dello sradicamento di grosse ceppaie poste a una quota elevata rispetto alla carreggiata stradale.

A seguito delle prime verifiche effettuate dal personale tecnico e cantoniere provinciale, si era ritenuto opportuno procedere alla chiusura al transito del tratto interessato in quanto vi era ulteriore materiale instabile sul pendio sovrastante la carreggiata e, considerato

l’approssimarsi delle ore notturne, non risultava possibile attuare in sicurezza ulteriori controlli sulla parete rocciosa.

Lavori di messa in sicurezza, con i disgaggi e i controlli in parete, che sono stati poi effettuati nella giornata di oggi e che hanno consentito di riaprire la strada al traffico dal primo pomeriggio.