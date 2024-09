Bici bus: la provincia propone l’estensione del servizio fino ad agosto 2025

Tra le proposte anche l’ampliamento delle corse e delle fermate

LECCO – Martedì 24 settembre, nella sede della Provincia di Lecco in corso Matteotti 3, si è svolto un incontro coordinato dal Consigliere provinciale Stefano Simonetti per un confronto sul servizio Bici bus, attivo nel periodo estivo tutti i giorni sulla linea D55 Lecco-Taceno, la domenica sulla linea D35 Lecco-Galbiate.

All’incontro sono intervenuti per l’Agenzia Tpl il Vicepresidente Franco De Poi e il direttore Daniele Colombo, per il Comune di Lecco Monica Claudia Tagliabue, i Sindaci dei Comuni di Galbiate Piergiovanni Montanelli, Ballabio Giovanni Bruno Bussola e Taceno Alberto Nogara, il Presidente del Gal 4 Parchi Giacomo Camozzini.

Tra giugno e settembre 2024 i trasporti delle biciclette sui bus sono stati 49 sulla linea D35 Lecco-Galbiate e 209 sulla linea D55 Lecco-Taceno.

Il Consigliere provinciale delegato ai Rapporti con l’Agenzia Tpl Stefano Simonetti commenta: “Ringrazio l’Agenzia Tpl e tutti i Sindaci coinvolti in questo progetto innovativo, volto a creare una effettiva mobilità sostenibile e un’integrazione con il medesimo servizio già attivo sui treni e sui battelli. I dati sono confortanti e supportano questa innovazione. La volontà della Provincia di Lecco è di consolidare i servizi esistenti per tutta l’annualità fino ad agosto 2025 e condividere con i Sindaci interessati eventuali sviluppi, come alternativa all’auto privata. Per il futuro ho proposto di valutare una fermata aggiuntiva sulla linea D35 all’altezza di Ballabio, così da permettere ai fruitori di raggiungere i Piani Resinelli e Morterone, di spostare la fermata di capolinea a Lecco da piazza Stazione a via Balicco, di estendere il servizio da Galbiate verso i laghi minori, Oggiono e Annone Brianza. L’obiettivo della Provincia con i Sindaci e il Presidente del Gal è di attuare iniziative a sostegno di questo servizio e presentare un progetto sulla mobilità ciclistica nel prossimo bando del programma Interreg. Questa iniziativa di mobilità sostenibile può davvero rilanciare lo sviluppo turistico del territorio e favorire i collegamenti del trasporto pubblico locale anche per i residenti. Solo con il coinvolgimento di tutti, amministratori, cittadini e Agenzia Tpl, si potrà concretamente dare attuazione alle proposte della Provincia e dei Comuni. Il Bici bus è una scommessa vinta per il nostro territorio”.