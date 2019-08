Barzio. Boom di visitatori: il Museo La Fornace apre con il botto

Oltre 1500 visitatori in solo tre giorni al museo La Fornace

L’apertura dello spazio museale proseguirà fino al 18 agosto

BARZIO – In tre giorni oltre 1500 visitatori hanno varcato la soglia del museo “La Fornace”, la mostra dedicata alla storia, alle tradizioni e alle attività produttive tipiche della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera: lo spazio museale della Fornace continua a riscuote sempre più consensi e successi.

Apprezzatissimi gli ampliamenti degli allestimenti, resi possibili grazie al contributo del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Lago di Como, Brembo e Serio, nell’ambito del progetto integrato strategico di valorizzazione del patrimonio sociale, culturale e turistico del nostro territorio.

L’apertura dello spazio museale proseguirà fino al 18 agosto dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito, valorizzato dalle apprezzate attività di educazione ambientale e dai laboratori didattico-naturalistici come da programma:

IL PARCOMETRO – Quanto conosci il Parco Regionale della Grigna Settentrionale? Mettiti alla prova e associa ad ogni immagine il nome della località corrispondente.

INDOVINA CHI … – Associa ad ogni animale del Parco il nome corrispondente

GARA DI MUNGITURA (dalle 14.30 alle 16.30) – Simulazione mungitura manuale con vacca in vetroresina.

CACCIA AL MINERALE (dalle 16.30 alle 18.30) – Simulazione ricerca minerali con setaccio

Le attività e le esposizioni sono state curate da Tecla Bertarini (naturalista), Stefano Belloni (naturalista) e Sabrina Iannaccone (geologa), coadiuvati dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana, nonché della neo Guardia Ecologica Onoraria Carlo Civilini, insignito della nomina, dopo ben 37 anni di servizio, proprio in occasione dell’apertura di sabato scorso.

Molto soddisfatto dei lusinghieri risultati ottenuti anche in questa circostanza, il presidente della Comunità Montana e del Parco della Grigna Settentrionale Carlo Signorelli,che non ha mancato di sottolineare come “il museo della Fornace sia entrato a tutti gli effetti tra gli appuntamenti consolidati del Fuori Sagra, che offre ai numerosi visitatori che in questi giorni affollano il tradizionale appuntamento di Pratobuscante spunti di cultura e tradizione dei nostri luoghi; un sentito ringraziamento va alle Guardie Ecologiche e al personale impegnato con grande passione in questa attività”.