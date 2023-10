Bus scolastici: garantita la corsa mattutina da Ballabio

Nuovi orari da Ballabio: via Cinturino ore 7.17 e piazza San Lorenzo ore 7.20

Il sindaco Bussola: “Ringrazio la Provincia di Lecco e il gruppo Arriva”

BALLABIO – La problematica dei bus scolastici che nelle ultime settimane aveva creato malumore tra i ballabiesi sembrerebbe essersi risolta.

La mattina infatti non risultano più esserci ragazzi lasciati a piedi grazie al ripristino di un apposito bus con partenza da Ballabio, misura che si aggiunge a quella di deviare diverse corse da via Provinciale all’interno del paese.

“Ringrazio la Provincia di Lecco, nella persona del consigliere delegato Stefano Simonetti, per essersi fatta portatrice dei nostri interessi con il TPL e con il Gruppo Arriva – dichiara il sindaco Bruno Bussola – Il nostro comune risultava essere ampiamente penalizzato essendo l’ultimo della Valsassina in direzione per Lecco e la corsa con partenza da Ballabio è fondamentale per evitare che i nostri ragazzi rimangano a piedi. La risoluzione del nostro problema della mattina si è resa possibile anche grazie al sig. Sala del Gruppo Arriva che ha modificato gli orari in modo da favorire gli studenti. Confido che ora tutte le parti in causa facciano la loro parte – conclude Bussola – affinché nessuno studente abbia difficoltà nella tratta di ritorno”.

I nuovi orari del bus mattutino con partenza da Ballabio sono i seguenti: Via Cinturino ore 7.17 e piazza San Lorenzo ore 7.20.