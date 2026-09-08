Camion in panne sulla nuova Lecco-Ballabio: senso unico alternato in galleria

Il mezzo è fermo in salita nella galleria Passo del Lupo. Sul posto la Polizia Stradale per regolare il traffico

Carro attrezzi già in arrivo: al momento non sono previste chiusure

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Strada riaperta

BALLABIO – Un camion in panne sta creando rallentamenti questa mattina, martedì 8 settembre, lungo la nuova Lecco-Ballabio. Il mezzo sarebbe rimasto fermo in salita all’interno della galleria Passo del Lupo, nel tratto successivo alla zona della frana.

Sul posto è presente la Polizia Stradale, impegnata a gestire la circolazione attraverso un senso unico alternato. È già stato attivato il carro attrezzi per mezzi pesanti, che sta raggiungendo il punto in cui il camion è rimasto bloccato.

Al momento non sono previste chiusure complete della strada, ma quando arriverà il mezzo di soccorso sarà necessario il tempo tecnico per procedere alle operazioni di recupero e rimozione del camion.

Nel frattempo si registrano code lungo la vecchia Lecco-Ballabio a scendere, da Malavedo fino a Lecco.