Capre al cimitero di Ballabio: da un incidente nasce un’iniziativa per i bimbi

BALLABIO – Era il 27 novembre scorso quando alcune capre erano state trovate incustodite all’interno del cimitero di Ballabio Superiore. A seguito dei colloqui con il comandante della Polizia Locale Giovanni Di Maria e l’allevatore Gianmario Nicoli e, visionata la documentazione fotografica, si è potuto appurare che gli ovini sono scappati in quanto spaventati da qualche animale selvatico.

Da un incidente però è nata una bella iniziativa in favore dei bambini: “Considerata l’assenza di danni veri e propri e constatata la volontà dell’allevatore abbiamo optato per una risoluzione utile per tutta la comunità – ha spiegato il sindaco Giovanni Bruno Bussola -. In primavera verrà organizzato un vero e proprio laboratorio didattico, senza costi per il Comune, presso un parco comunale”.

I bimbi ballabiesi potranno così vedere da vicino gli animali (pecore, caprette, mucche), scoprire da dove arrivano il latte e il formaggio e riscoprire il valore delle fattorie: “Sono soddisfatto, questa è la dimostrazione che se prevale il buon senso tutti ne possiamo trarre giovamento”.