PREMANA – Una passeggiata di buon mattino in centro a Premana, lungo via Roma, per due cervi che hanno zampettato indisturbati lungo il centro del paese, ripresi poco dopo il museo etnografico da un automobilista che se li è trovati davanti, quasi non curanti dell’auto che li seguiva.

Non appena è stato possibile, i due cervi hanno riguadagnato strade a loro più consuete, abbandonando l’asfalto e inoltrandosi nuovamente nel bosco.