Casargo, cena di fine anno al Cfpa. Il presidente Silverij traccia il bilancio di 3 anni

Il CdA in carica verso la fine del mandato

Silverij: “Lavoro impegnativo ma ricco di risultati significativi per l’istituto”

CASARGO – Un momento di condivisione autentico e partecipato ha caratterizzato la tradizionale cena di fine anno del CFPA di Casargo, svoltasi giovedì 11 dicembre presso la scuola alberghiera. Un appuntamento ormai consolidato, che rappresenta non solo un’occasione conviviale, ma soprattutto un importante spazio di incontro e dialogo tra la scuola e le famiglie, all’interno di un percorso educativo che si sviluppa lungo l’intero arco dell’anno.

Nel corso della serata, il presidente del CdA di Apaf, ente che gestisce la scuola valsassinese, Francesco Maria Silverij, ha preso la parola per un intervento che ha assunto il valore di un bilancio complessivo al termine di un mandato triennale particolarmente intenso, segnato da un lavoro impegnativo ma ricco di risultati significativi per l’istituto.

Nel suo discorso, il presidente ha voluto richiamare il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, sottolineandone il valore profondo non solo in termini di eccellenza gastronomica, ma soprattutto come riconoscimento del ruolo delle persone e delle professionalità che operano all’interno del settore. Un riconoscimento che coinvolge direttamente anche il mondo della formazione e che, come evidenziato, trova nel Cfpa di Casargo un esempio concreto di come questo patrimonio venga quotidianamente trasmesso alle nuove generazioni.

“Questo riconoscimento – ha sottolineato Silverij – non riguarda soltanto i prodotti o le filiere, ma parla delle competenze, della preparazione e delle persone. In questo senso parla anche di noi, del lavoro che il CFPA di Casargo porta avanti da anni nella formazione dei ragazzi, preparandoli a una professione motivante, qualificata e capace di offrire reali sbocchi occupazionali”.

Un aspetto confermato dai dati di inserimento lavorativo, che vedono oltre il 97% degli studenti trovare un’occupazione già sul territorio, grazie a una preparazione riconosciuta e apprezzata dal mercato del lavoro.

Nel ripercorrere i principali passaggi di questo triennio, il presidente ha inoltre voluto soffermarsi sull’importanza della comunicazione e del rapporto con il territorio, ringraziando in modo particolare il mondo della stampa – dalla carta stampata ai media online e televisivi – per l’attenzione costante e la professionalità con cui sono state raccontate le attività, i progetti e i risultati del CFPA di Casargo. Un contributo ritenuto essenziale per valorizzare l’impegno quotidiano della scuola e rafforzarne il legame con la comunità.

In chiusura, Silverij ha espresso un sentito ringraziamento ai membri del Consiglio di Amministrazione, Angela Fortino e Giuseppe Amanti, con i quali ha condiviso il percorso del mandato giunto a conclusione. “È stato un triennio impegnativo – ha affermato – ma ricco di soddisfazioni, che ha richiesto passione, professionalità e senso di responsabilità. Il livello di riconoscimento che oggi il CFPA di Casargo ha raggiunto è anche il risultato del lavoro e dell’impegno che il Consiglio di Amministrazione ha saputo garantire a questa scuola”.

La serata si è così confermata non solo come un momento di festa e augurio, ma anche come un’occasione significativa per rinnovare il valore di una comunità educante capace di guardare al futuro con consapevolezza, riconoscenza e fiducia.