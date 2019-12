Casargo. Chef in tour fa tappa alla Galleria Vik di Milano

I ragazzi del Cfpa di Casargo ospiti dell’hotel 5 stelle lusso

Il viaggio di Chef in Tour è terminato in una tappa d’eccezione

MILANO – Il viaggio di Chef in Tour è terminato in una tappa d’eccezione: l’hotel 5 stelle lusso Galleria Vik, situato nel cuore di Milano, ha ospitato gli alunni del Cfpa Casargo per l’ultima puntata di Chef in Tour, l’innovativo format alla scoperta dei sapori locali e delle eccellenze alberghiere lombarde.

Il Galleria VIK Milano gode di una posizione privilegiata nel centro storico di Milano, all’interno dell’iconica Galleria Vittorio Emanuele II. La filosofia dell’hotel celebra la storia, la cultura, l’arte e l’architettura ponendo al centro l’eccellenza artistica del passato e del futuro e offrendo agli ospiti un’esperienza davvero unica. In questo contesto di arte e creatività, gli alunni del CFPA Casargo, con l’aiuto e la supervisione del giovane Chef del Vikissimo German Betancur, hanno preparato un risotto alla zucca con taleggio in due consistenze. In cucina, lo chef del Vikissimo ha avuto l’opportunità di conoscere ed interagire con i ragazzi e di apprezzare subito le loro capacità, tanto da offrirgli la possibilità di svolgere uno stage presso la struttura a conferma della professionalità e dell’esperienza dimostrata durante le registrazioni.

Il Direttore della Galleria Vik, Fulvio Badetti, insieme al Presidente del CFPA Casargo Marco Galbiati e al Direttore Marco Cimino, hanno assaggiato la ricetta realizzata dagli studenti con una vista meravigliosa sulla Galleria Vittorio Emanuele, resa ancora più speciale dall’atmosfera natalizia.

Il format Chef in Tour, ideato da Xenia Hospitality Makeover, specializzata nella promozione del mondo hôtellerie, è nato per promuovere le eccellenze alberghiere lombarde e per permettere agli studenti del Cfpa Casargo di vivere un’esperienza formativa unica nel suo genere. L’output finale sarà una trasmissione video in onda su un prestigioso media di taratura nazionale che fornirà a tutti gli attori coinvolti una grande visibilità.