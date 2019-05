Il progetto che ha permesso agli alunni del CFPA Casargo di cucinare al fianco di Chef Stellati.

L’ultimo appuntamento si terrà giovedi 30 maggio

CASARGO- E’ ormai giunta al termine l’iniziativa Cenando con le Stelle, che conclude il proprio percorso nella cucina stellata con l’ultimo appuntamento aperto al pubblico giovedì 30 maggio alle 19.30.

Un’inizativa che in questi mesi ha permesso agli alunni del CFPA Casargo di cucinare al fianco di Chef Stellati.

In questa occasione al fianco degli alunni del CFPA per preparare due portate della cena conclusiva ci sarà lo chef Stellato de “La Fiorida” Gianni Tarabini, che si definisce artigiano della cucina, dando importanza al valore delle materie prime che vengono prodotte a pochi passi dalla sua cucina.

Per il dessert invece i ragazzi saranno coadiuvati da Filippo Valsecchi, ex studente del CFPA e campione juniores in carica di Pasticceria.

“Cenando con le stelle si è rivelata un’importante opportunità formativa per i ragazzi e al tempo stesso un’occasione di apertura del CPFA al territorio. La nostra volontà è che la cena del 30 maggio sia una piacevole conclusione di un’iniziativa che sicuramente riproporremo l’anno prossimo!” dichiara Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.

Durante la serata saranno premiati tutti i ragazzi del CFPA che si sono distinti nei vari concorsi svolti durante l’anno scolastico che sta per giungere al termine.

“Siamo soddisfatti dell’anno scolastico che ormai sta per terminare: i ragazzi si sono distinti per merito in diverse competizioni durante l’arco dell’anno, basti ricordare i trofei vinti a RistorExpo o il più recente CIB: queste premiazioni sono la prova che la formazione che stiamo fornendo ai nostri alunni permette loro di distinguersi per bravura e competenza” dichiara Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.

L’appuntamento è dunque per giovedì 30 maggio alle 19.30, sarà possibile prenotarsi scrivendo o chiamando la segreteria del CFPA entro il 22 maggio.