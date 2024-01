Casargo. Ha preso il via il XIX Alaskan Malamute Sleddog Day

Fino a domenica 21 gennaio i cani da slitta saranno protagonisti in Alta Valsassina

Un programma molto articolato: nel pomeriggio a Casargo l’Happy Malamute Contest

CASARGO – Ha preso il via venerdì il XIX Alaskan Malamute Sleddog Day che, fino a domenica 21 gennaio, vedrà protagonisti tra Casargo e l’Alpe Giumello (Casargo) i cani da slitta. Un appuntamento, diventato ormai una tradizione, che attira grandi e piccini.

Un programma articolato che, in particolare, nella giornata di oggi (20 gennaio) dopo il triathlon in mattinata all’Alpe Giumello, vedrà a Casargo l’Happy Malamute Contest: il ritrovo è previsto per le ore 15.45 nell’area eventi, alle 16 partirà la sfilata degli Alaskan Malamute per le vie di Casargo che terminerà alle 16.30 con la premiazione del vincitore.

Di seguito la galleria fotografica a cura di Giancarlo Airoldi e il programma di sabato e domenica.