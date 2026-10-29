Casargo, lavori sulla Sp 67: senso unico alternato per cinque giorni

La Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto interessato dal cantiere

CASARGO – Modifiche temporanee alla viabilità lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone per consentire interventi di regimazione delle acque e il rifacimento di un tombotto. La Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto interessato dal cantiere.

Il provvedimento entrerà in vigore dalle 8.30 di lunedì 2 novembre e resterà attivo fino alle 17 di venerdì 6 novembre 2026, salvo la conclusione anticipata dei lavori.

La limitazione riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 4+700 e il chilometro 4+800 circa, nel territorio comunale di Casargo. L’intervento prevede la sistemazione di una valletta per la regimazione delle acque e il rifacimento di un tombotto, una struttura che permette il passaggio dell’acqua al di sotto della sede stradale.

Per eseguire i lavori sarà necessario intervenire su una parte della carreggiata e posare una nuova condotta trasversale. La larghezza disponibile non consentirà quindi il transito contemporaneo nei due sensi di marcia.

La circolazione sarà regolata da un impianto semaforico per garantire la sicurezza degli automobilisti e delle maestranze impegnate nel cantiere, limitando al contempo i disagi per chi percorre la strada provinciale.

La segnaletica temporanea sarà predisposta dalla Provincia di Lecco e dall’impresa esecutrice dei lavori.