CASARGO – A vincere la sesta edizione del Wellness & Zero Waste – F&B contest 2019 è stata la scuola di Sillamae, Estonia.

Durante la Cena di Gala finale, alla presenza di ospiti, autorità e sponsor che hanno sostenuto questa importante manifestazione, sono stati consegnati anche 7 premi speciali e 12 premi trasversali.

Tra questi grande commozione per il Best Passion and Heart Team Cup in memoria di Riccardo Galbiati vinto dall’Italia (scuola di Milano) e il Best Sympathy Team vinto dalla Lituania (scuola di Marijampole) in memoria dello chef Mino Gandola.

Alla manifestazione, che si è svolta dal 17 al 22 marzo presso il Cfpa Casargo, hanno partecipato studenti provenienti da tutta Europa per un totale di 27 squadre in gara.

I componenti delle varie squadre provenienti si sono sfidati preparando antipasti, portate principali, dessert innovativi e cocktail, mettendosi alla prova anche con il servizio in sala e ai tavoli, il tutto esprimendosi in lingua inglese.

A fare gli onori di casa durante la Cena di Gala accogliendo più di 300 ospiti il Direttore del Cfpa Casargo Marco Cimino: “Siamo soddisfatti di questa sesta edizione del Contest: la partecipazione di 52 sponsor è la dimostrazione dell’importanza sempre maggiore che questa manifestazione ha raggiunto a livello territoriale, al tempo stesso l’adesione di 30 scuole da tutta Europa e Russia è indice della crescente riconoscibilità a livello internazionale dell’eccellente sistema formativo del CFPA che ha l’obiettivo di migliorarsi ogni giorno.”

Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo, dopo aver ringraziato le istituzioni, la giuria e tutte le squadre partecipanti ha aggiunto: “Vedere la passione e l’impegno che questi ragazzi hanno dimostrato durante questa settimana di competizione mi ha reso molto orgoglioso: credere nelle nuove generazione e fornire loro un’educazione di priorità è la cosa più importante. Il contest è stata un’importante momento di scambio e crescita personale, sono certo che tutti i partecipanti torneranno a casa con qualcosa in più”.

