Casargo: musica, sapori e divertimento con le Notti d’estate

Le iniziative sono promosse dalla Pro Loco

Stasera appuntamento con Strade Sonore mentre domani, dopo i gonfiabili acquatici gratuiti, sarà la volta di PizzAutBus Valtellina

CASARGO – Musica, sapori, divertimento e inclusione: sono gli ingredienti delle due serate messe a punto dalla Pro Loco per mercoledì 5 agosto e giovedì 6 agosto.

Il primo appuntamento è in calendario questa sera, mercoledì, quando via Italia e via Roma ospiteranno, a partire dalle 19, “Strade Sonore”, una serata da vivere passeggiando lungo le vie del paese, accompagnati dalla musica dal vivo del duo acustico Sweet & Sour, dal dj set di Roby’s DJ, dai mercatini serali degli hobbisti e dalle proposte dei commercianti locali.

Giovedì 6 agosto, invece, l’area eventi di Casargo sarà il cuore di una giornata ricca di iniziative per tutte le età. Si inizierà alle 14 con i gonfiabili acquatici gratuiti dedicati ai bambini, mentre dalle 18.30 sarà protagonista la cena con PizzAutBus Valtellina, su prenotazione, un appuntamento che unisce qualità gastronomica e inclusione sociale.

PizzAutBus porta infatti sul territorio il progetto di PizzAut, realtà diventata un modello nazionale di inclusione lavorativa delle persone autistiche attraverso la ristorazione. Un’iniziativa che aggiunge un importante valore sociale alla manifestazione, offrendo ai partecipanti non soltanto una cena di qualità, ma anche l’opportunità di sostenere un progetto che mette al centro il lavoro, l’autonomia e l’integrazione.

Alle 21 la festa proseguirà con il concerto della Euforia Cover Band, pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio di grandi successi da cantare e ballare sotto le stelle, regalando una serata all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento.

Dal Comune ricordano inoltre che “Il 6 agosto rappresenta inoltre una data significativa per Casargo. Ricorre infatti l’anniversario dell’alluvione del 2019, un evento che ha profondamente segnato la comunità e il territorio. Un ricordo che invita a guardare al futuro consapevoli che solo l’impegno condiviso di istituzioni, associazioni, volontari e cittadini permette di mantenere Casargo un paese vivo, accogliente e curato, capace di trasmettere energia positiva a residenti e turisti e di valorizzare il suo straordinario patrimonio naturale”.