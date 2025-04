Casargo Nutrition Summit, al Cfpa prestigiosa tavola rotonda con medici e istituzioni

Silverij: “Da sempre attenti al binomio salute-alimentazione”

L’evento è stato concluso dalla cena di gala, preparata dagli studenti del Cfpa Casargo

CASARGO – Diabete in primo piano al Casargo national nutrition summit. Ampia partecipazione mercoledì, presso la sala convegni del Centro di formazione professionale valsassinese, al prestigioso appuntamento organizzato dalla Scuola alberghiera con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e numerosi enti del territorio. Una tavola rotonda di assoluto livello, dedicata al delicato tema del diabete, che ha visto avvicendarsi numerose personalità attive in questo ambito.

L’evento si è aperto nel pomeriggio, con gli interventi dei medici Giulio Maltoni, pediatra dell’Azienda ospedaliera Università di Bologna, Maria Letizia Petroni, dietologa dell’Università Alma mater studiorum di Bologna, e Marco Missaglia, dietologo ed endocrinologo Cedisa Università del Piemonte orientale.

Dopo il coffee break, si è aperta la seconda parte della tavola rotonda, intitolata “Il mondo concreto e ideale”, che ha visto alternarsi, nel ruolo di relatori, la dottoressa Chiara Caglioti di Ats Brianza, l’avvocato Francesca Magnano in rappresentanza di Diabete Italia, Antonio Borriello presidente di Agd Lecco, la dottoressa Carlotta Di Carlo della Molino Filippini Srl, e Alessandro Negrini, chef del ristorante “Il Luogo e la Voce di Aimo e Nadia” di Milano. Tutti hanno sottolineato la necessità, per i soggetti con diabete, di portare avanti, accanto a una doverosa profilassi di carattere medico, una sana alimentazione e una congrua attività fisica. Al contempo, è stata sottolineata l’importanza di prevedere un corretto coordinamento tra le istituzioni e le associazioni attive in questo ambito, per garantire a tutti gli individui interessati il massimo sostegno.

Al termine degli interventi, l’evento è stato concluso dalla cena di gala, preparata dagli studenti del Cfpa Casargo, che, sotto la guida dei loro docenti, hanno saputo operare con la consueta competenza e professionalità. Per i piatti sono stati utilizzati unicamente cibi adeguati alle persone con diabete, a testimonianza di come anche il mondo della ristorazione si stia sempre più attrezzando in questo ambito. Numerose le personalità intervenute nel corso della giornata, tra le quali il consigliere regionale Mauro Piazza, e il consigliere provinciale Simone Brigatti, che ha portato i saluti della presidente Alessandra Hofmann. Presente all’evento infine, anche una rappresentanza dell’Istituto professionale Fumagalli di Casatenovo, con il quale il Cfpa di Casargo ha rinnovato la propria collaborazione.

Un’iniziativa dunque che ha saputo raccogliere grande attenzione, come sottolinea Francesco Maria Silverij, presidente di Apaf, Agenzia provinciale per le attività formative, ente che gestisce la Scuola alberghiera. “Per me e per tutto il Consiglio di amministrazione è certamente motivo di grande soddisfazione avere promosso questo seminario dedicato al diabete, un tema che, nella società moderna, necessità di sempre maggiore attenzione – afferma Silverij – Un evento di notevole livello, che ha permesso di portare a Casargo numerose personalità impegnate in questo delicato settore e offrire a tutti presenti un qualificato confronto. Un’iniziativa che, ancora una volta, testimonia l’attenzione che vogliamo rivolgere, nella preparazione dei nostri studenti, non solo alle discipline tecniche e pratiche del settore alberghiero e gastronomico, ma più in generale a tutti gli aspetti che possiamo legare al mondo dell’alimentazione. Il summit sul diabete rappresenta la migliore prosecuzione di un percorso inaugurato nel 2023 con il progetto Stop wasting food dedicato alla lotta spreco alimentare, ripreso anche da Striscia la notizia, e proseguito lo scorso anno con il Seminario nazionale dedicato alla celiachia”.

Tra i protagonisti dell’iniziativa, l’Agd, Associazione giovani con diabete di Lecco, sodalizio impegnato nell’assistenza ai ragazzi con questo tipo di problematica e alle loro famiglie. Un ente che da anni porta avanti una fondamentale collaborazione con il reparto di Pediatria dell’Ospedale lecchese. “Iniziative come quella promossa dal Cfpa di Casargo hanno un enorme valore, perché permettono di promuovere una corretta informazione sul tema del diabete – afferma Antonio Borriello, presidente dell’Agd – Nel corso del summit, i relatori hanno offerta una panoramica di grande spessore riguardante tutti gli aspetti inerenti al diabete. Un particolare plauso va agli studenti e ai docenti della Scuola alberghiera, che hanno saputo, nel corso della cena conviviale, preparare un menù capace di mettere in pratica i dettami esposti dai relatori e quindi perfettamente adeguato a persone con diabete. Un grande grazie va ad Apaf e a tutti gli enti che hanno collaborato all’organizzazione di questa bellissima proposta”.

“Il summit ha rappresentato un evento di grande valore per il Centro di formazione – afferma Alan Vaninetti, direttore del Cfpa Casargo – Iniziative di questo genere permettono di ampliare le competenze dei nostri studenti e di aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza su quelle che sono le patologie di tipo alimentare. Il nostro obiettivo è di formare professionisti preparati non solo sugli aspetti più tradizionali del mondo della ristorazione, ma più in generale su tutto quello che riguarda la nutrizione, capaci dunque di affrontare anche le necessità di utenti con particolari esigenze sul fronte alimentare”.