Torneo di Beach Volley e messa a Sant’Ulderico

Torna il pranzo comunitario dopo la messa, organizzata dall’associazione “Le nostre radici” e all’opera dei volontari

CASARGO- Sport e tradizione caratterizzeranno il primo weekend di luglio: Casargo ospiterà due eventi, il torneo di Beach Volley al Parco delle Chiuse e la messa a Sant’Ulderico alle pendici settentrionali del Monte Muggio.

La sfida “Val da Corta Beach Volley”, organizzata dal gruppo di amici “Marino Cinque Spritz” in collaborazione con l’A.s. di Premana, partirà sabato 2 luglio alle 9 sul pratone delle “Chiuse”. Oltre allo sport, la mattinata sarà animata da musica e arricchita dal servizio bar. Come per le edizioni precedenti, si prospetta una forte partecipazione e uno spirito molto combattivo!

Come da tradizioneil primo sabato del mese di luglio, appuntamento alle 11 per la messa alla chiesetta di Sant’Ulderico, leggendeario personaggio insieme ai fratelli eremiti che, si narra, vissero in Valsassina. L’origine di questa ricorrenza è molto lontana, ma tutt’oggi molto sentita. Per l’occasione ci sarà il servizio navetta con partenza alle 8.20 dal piazzale del Municipio e successive fermate a Indovero e Narro. Al termine della celebrazione ci sarà il pranzo in compagnia organizzato dall’associazione di volontariato “Le nostre radici”.

In allegato volantino del torneo e della S. Messa