Casargo si arricchisce: dal 1 giugno  un punto ristoro all’Alpe Intelco

CASARGO – La frazione di Indovero, dopo l’apertura del locale di degustazione nella ‘Vigna’, si arricchisce di una nuova e significativa realtà: infatti presso l’alpeggio in località Intelco, è stata avviata un’attività di ristoro, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, associazionismo e cittadini.

L’immobile che ospita il ristoro, di proprietà del Comune di Casargo, è stato concesso in comodato gratuito all’associazione “Le Nostre Radici”, che ha promosso il progetto di recupero e valorizzazione della struttura. I lavori di ristrutturazione sono stati resi possibili grazie alla generosità di numerosi privati, che hanno contribuito con donazioni e sostegno operativo, permettendo di restituire alla fruibilità pubblica un edificio che da tempo versava in stato di abbandono.



“Oggi possiamo finalmente rendere accessibile alla comunità , in modo continuativo durante il periodo estivo, uno spazio prezioso, immerso nella natura e nel cuore dell’Alpeggio di Intelco – afferma Monica Tardini, consigliere comunale e residente proprio nella frazione di Indovero –. Questo risultato è il frutto di un lungo lavoro di raccolta fondi, di impegno condiviso e di amore per il nostro paese. È un esempio concreto di come la sinergia tra l’associazione ‘Le Nostre Radici di Indovero’ e tanti cittadini possa generare valore e nuove opportunità per tutti”.

Il nuovo punto ristoro sarà gestito da un operatore valsassinese e offrirà accoglienza e servizi a turisti, escursionisti e ai proprietri delle baite del nucleo rurale di Intelco. Rappresenterà un importante presidio di promozione del turismo lento e sostenibile, fatto di camminate, escursioni in bicicletta e riscoperta del territorio, attraverso la strada agrosilvopastorale che da Indovero conduce a Giumello. Il ristoro sarà aperto ogni fine settimana dal 1° giugno al 30 settembre e, in via straordinaria, nelle settimane dal 2 all’8 giugno, dal 21 al 25 luglio e dal 15 al 24 agosto.

L’inaugurazione, prevista per domenica 1° giugno, rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio di Casargo. “L’obiettivo dell’associazione ‘Le Nostre Radici’, a cui va il più sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale – conclude il Sindaco Antonio Pasquini – è quello di recuperare luoghi simbolici e far rivivere le tradizioni del nostro territorio. Questo progetto è un esempio virtuoso di rigenerazione locale, che parte dal basso con risorse totalmente private, che dimostra come la tutela dell’identità culturale e paesaggistica possa andare di pari passo con nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico. Siamo orgogliosi di vedere crescere iniziative che rafforzano il senso di comunità e restituiscono dignità a spazi dimenticati, facendone luoghi vivi e partecipati”. Con questa nuova apertura, Casargo rinnova il proprio impegno per uno sviluppo armonioso , attento alle proprie radici e orientato al futuro.