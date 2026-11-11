Casargo si prepara alla 35^ Mostra Regionale della Capra Orobica

Dal 13 al 15 novembre tra giorni dedicati alla zootecnica con 300 capi e 40 aziende di allevamento

Nel corso delle due giornate di sabato e domenica si svolgeranno la tradizionale esposizione degli animali, le valutazioni dei capi e le premiazioni

CASARGO – Dal 13 al 15 novembre, a Casargo, in Alta Valsassina, tre giorni dedicati alla zootecnia, alle tradizioni e alla cultura rurale. Sabato 14 alle ore 10 l’inaugurazione ufficiale. In programma anche la Rassegna della Bruna Originale O.B. con 18 soggetti iscritti. Casargo si prepara ad accogliere la XXXV edizione della Mostra Regionale della Capra Orobica, un appuntamento ormai consolidato nel panorama delle manifestazioni zootecniche lombarde, capace di richiamare allevatori, appassionati e visitatori anche da fuori provincia e regione.

Non soltanto una mostra, ma un’esperienza da vivere: immersi nella natura, tra animali, tradizioni, prodotti tipici e sapori di montagna, alla scoperta dell’autentica identità rurale dell’Alta Valsassina. I numeri di questa edizione confermano il valore e l’importanza della rassegna: saranno 40 le aziende di allevamento provenienti dalle province di Lecco, Sondrio e Bergamo, con circa 300 capi iscritti alla Mostra della Capra Orobica. A questi si aggiungono i 18 soggetti iscritti alla Rassegna della Bruna Originale (O.B.), che arricchirà ulteriormente il programma zootecnico del fine settimana. Tre giornate che metteranno al centro il mondo dell’allevamento, la valorizzazione delle razze autoctone e il patrimonio di conoscenze e tradizioni che caratterizza l’agricoltura di montagna.

La manifestazione prenderà il via venerdì 13 novembre alle ore 20, in Sala Civica, con il convegno “La capra del futuro”, dedicato alle prospettive del settore caprino e alle sfide che attendono il mondo dell’allevamento. Il momento ufficiale di apertura della Mostra sarà sabato 14 novembre alle ore 10, con l’inaugurazione alla presenza delle autorità e dei rappresentanti del mondo agricolo e zootecnico. Nel corso delle due giornate di sabato e domenica si svolgeranno la tradizionale esposizione degli animali, le valutazioni dei capi e le premiazioni, insieme alla Rassegna della Bruna Originale O.B. Domenica sarà inoltre uno dei momenti più attesi della manifestazione, con l’incoronazione del Re e della Regina della Mostra: il riconoscimento riservato al miglior becco e alla capra che si aggiudicherà il titolo di Regina della XXXV edizione. Un momento simbolico che celebra la qualità degli animali presentati e il lavoro degli allevatori. Ad accompagnare la manifestazione sarà, per tutto il fine settimana, anche la tradizionale fiera, con il mercato di sabato e domenica che animerà Casargo e offrirà ai visitatori un’occasione per scoprire prodotti, sapori e attività del territorio.

Tra gli appuntamenti del sabato, alle ore 16.30, è prevista una degustazione gratuita di prodotti a km zero, un’occasione per conoscere e assaporare le produzioni locali e le eccellenze agroalimentari del territorio. Per agevolare l’afflusso dei visitatori saranno inoltre disponibili parcheggi completamente gratuiti.

Non mancheranno le iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli, con un programma di attività pensato per rendere la manifestazione un’esperienza coinvolgente per tutte le età. Sono previsti il trucca bimbi, laboratori didattici per bambini, il battesimo della sella e laboratori a cura di Quel Ragio del Lago di Como, per avvicinare i più giovani al mondo degli animali, alla natura e alla realtà rurale. Il programma sarà completato da musica, canti popolari e momenti di convivialità, tra cui la tradizionale cena del “Cavrèr” di sabato 14 novembre, appuntamento legato alla storia e alla cultura dell’allevamento caprino. Anche gli esercenti di Casargo parteciperanno attivamente all’iniziativa, proponendo per l’occasione menu a tema capra, contribuendo a coinvolgere le attività commerciali e di ristorazione e a diffondere l’atmosfera della manifestazione in tutto il paese.

La Mostra Regionale della Capra Orobica rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio agricolo e zootecnico delle montagne lombarde. L’allevamento, infatti, non costituisce soltanto un’attività produttiva, ma contribuisce alla conservazione delle tradizioni, alla manutenzione del territorio e al mantenimento di un presidio economico e sociale fondamentale per le comunità montane. Il raggiungimento della trentacinquesima edizione è anche il risultato di una rete di collaborazioni e di un importante lavoro organizzativo che coinvolge numerose realtà del territorio. Un elemento di particolare rilievo dell’edizione di quest’anno sarà inoltre la presenza degli esperti di ASSONAPA, che affiancheranno le attività di valutazione dei capi, insieme al supporto straordinario di ARAL Lombardia, da sempre al fianco della manifestazione con la propria competenza e professionalità. Una collaborazione preziosa che contribuisce a garantire qualità, autorevolezza e valore tecnico alla rassegna.

“Un ringraziamento va a tutti gli sponsor istituzionali che sostengono la manifestazione: Consiglio regionale della Lombardia, Comune di Casargo, Comunità Montana, BCC Valsassina e Camera di Commercio, oltre alle tre associazioni agricole Confagricoltura, CIA e Coldiretti. Un ringraziamento davvero speciale va ai numerosi sponsor privati, il cui sostegno si conferma eccezionale e prezioso. La loro vicinanza, la fiducia e la disponibilità rappresentano un contributo fondamentale per la realizzazione della manifestazione e testimoniano quanto il tessuto imprenditoriale ed economico del territorio creda in questa iniziativa e nel valore delle proprie tradizioni. Un riconoscimento particolare spetta ai volontari della Pro Loco e ai giovani allevatori che da settimane sono impegnati nella preparazione dell’evento. Un lavoro fatto di disponibilità, collaborazione e passione, indispensabile per organizzare una manifestazione di queste dimensioni e mantenerne viva la tradizione. La loro partecipazione rappresenta anche un importante segnale di continuità generazionale e di attenzione verso il futuro dell’allevamento e della montagna”.

La XXXV Mostra Regionale della Capra Orobica si conferma così non soltanto una rassegna dedicata agli allevatori e agli operatori del settore, ma una vera festa di comunità, capace di unire generazioni, valorizzare le eccellenze locali e promuovere l’identità della montagna. Appuntamento a Casargo, in Alta Valsassina, dal 13 al 15 novembre per tre giornate all’insegna della zootecnia, delle tradizioni e della cultura di montagna.

“Perché le tradizioni non si custodiscono semplicemente conservandole nei ricordi: si custodiscono vivendole, tramandandole e rinnovandole. Ed è proprio questo il significato della Mostra Regionale della Capra Orobica: una storia che continua grazie agli allevatori, ai volontari e a una comunità che crede nelle proprie radici e nel proprio futuro”.