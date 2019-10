Centinaia di volontari a Barzio, è iniziata l’esercitazione di Protezione Civile e Anc

Centinaia di volontari impegnati per due giorni a Barzio

Alle 19 di oggi, sabato, scatterà l’emergenza terremoto a Concenedo

BARZIO – E’ cominciata con l’alzabandiera e un ricordo alle vittime della sparatoria nella Questura di Trieste la 5^ esercitazione regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile.

L’area di Pratobuscante, a Barzio, ospiterà per due giorni centinaia di soccorritori e mezzi oltre al campo base con decine di tende destinate a ospitare la popolazione sfollata in caso di emergenza.

A fare gli onori di casa è stato il Generale di Brigata e ispettore regionale dell’Associazione Carabinieri Nazareno Giovannelli: “Sono felice di vedere qui anche i ragazzi della terza media di Cremeno – ha detto – perché è bene sapere fin da piccoli come agire in caso di emergenza perché, purtroppo, non sempre la natura ci è amica. Quando qualcosa succede, sapere come comportarsi è sempre molto utile”.

Il generale ha ringraziato tutti i volontari che si prodigano per aiutare la gente: “Loro sono sempre fra la gente e a favore delle popolazioni che ne hanno bisogno. In Lombardia l’Associazione Nazionale Carabinieri ha ben 40 mila soci, 15 nuclei di Protezione Civile e oltre 150 nuclei di volontariato. Grazie a tutti voi che oggi siete qui e condividete gli ideali a cui ci ispiriamo”.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni, il sindaco di Cortenova Sergio Galperti e il presidente della comunità montana Valsassina Fabio Canepari.

Per le due giornate sono stati preparati scenari di intervento che vedranno la partecipazione anche del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, delle squadre di Antincendio Boschivo della Comunità Montana Valsassina e della Croce Rossa Italiana.

Proprio subito dopo la cerimonia di apertura un elicottero ha portato 11 squadre miste di soccorso (Soccorso Alpino, Anc, Croce Rossa) con le relative unità cinofile nella zona del Pialeral per una simulazione di ricerca di una skyrunner che, uscita per un allenamento, non ha fatto rientro a casa. All’interno della sede della comunità montana è stata allestita la centrale operativa che ha visto lavorare in stretta collaborazione gli uomini del soccorso alpino, guidati dal vice delegato Salvatore Zangari, e gli uomini dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante le due giornate sarà possibili visitare il campo base e assistere alle varie operazioni. Il momento clou dell’esercitazione è in programma oggi, sabato, alle 19 a Concenedo (Barzio) quando scatterà una emergenza terremoto che metterà a dura prova tutta la macchina dei soccorsi.