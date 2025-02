Cfpa Casargo e Aido insieme per educare i giovani al valore della donazione

Incontro informativo con Aido al Cfpa Casargo: un momento di sensibilizzazione e riflessione

“L’obiettivo non è solo aumentare il numero dei potenziali donatori, ma promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza”

CASARGO – Nella mattinata di lunedì 17 febbraio, gli studenti della classe quinta del CFPA Casargo hanno partecipato a un importante incontro di sensibilizzazione promosso dall’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO).

L’evento ha visto l’intervento di Giacomo Colombo, Presidente Provinciale AIDO, del dottor Brambilla, ematologo, e di Felice, un testimone diretto della donazione, che ha condiviso la sua esperienza di trapiantato di fegato. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi fondamentali come l’importanza della donazione di organi, il processo di accertamento della morte cerebrale e la prevenzione delle malattie attraverso stili di vita sani.

“L’obiettivo non è solo aumentare il numero dei potenziali donatori, ma anche promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza tra i giovani”, ha sottolineato il dottor Brambilla. Fanno eco a queste parole quelle del presidente di Apaf Francesco Maria Silverij che sottolinea l’importanza di iniziative come questa: “La donazione di organi è un gesto di altruismo e solidarietà che può salvare vite. Parlare con i giovani, informarli e renderli consapevoli significa gettare le basi per una società più attenta e responsabile. Siamo orgogliosi di poter portare avanti questo messaggio insieme ad AIDO”.

L’evento ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno posto domande pertinenti e partecipato attivamente alla discussione. “Questo incontro – aggiunge il direttore del CFPA Alan Vaninetti – rientra nella serie di iniziative che organizziamo nel corso dell’anno per aprire sempre di più la nostra scuola al territorio e per dare ai nostri ragazzi l’opportunità di conoscere realtà e temi molto importanti che completano il tradizionale piano formativo”.

AIDO, attiva da anni nelle scuole della provincia di Lecco, organizza incontri rivolti a studenti delle scuole superiori e medie, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla donazione e sul valore del dono come gesto altruista e consapevole. L’incontro al CFPA Casargo si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione che ogni anno coinvolge migliaia di studenti. Grazie all’impegno di volontari, esperti e testimoni diretti, AIDO continua a portare avanti la sua missione educativa, con la speranza di contribuire a un futuro in cui sempre più persone scelgano di donare la vita.

Per maggiori informazioni sulla donazione di organi e sulle attività di AIDO, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione. AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Sito web: https://aido.it/inform-aido-lecco/