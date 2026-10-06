CFPA Casargo, Irene Invernizzi premiata al Concorso “G.Malinverno”

La cerimonia sabato presso la Camera di Commercio a Como

Silverij: “Preparare al lavoro significa anche formare persone responsabili, serie e consapevoli”

CASARGO – Sabato 3 ottobre, nel Salone della Camera di Commercio di Como e Lecco, a Como, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del Concorso “G. Malinverno” 2026, promosso dai Maestri del Lavoro del Consolato di Como e Lecco.

Tra gli studenti premiati anche Irene Invernizzi, indicata dalla commissione giudicatrice quale vincitrice per A.P.A.F. – Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo.

La cerimonia, alla presenza di autorità, rappresentanti del mondo scolastico, Maestri del Lavoro e nuovi insigniti, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che mette al centro il merito, l’impegno personale e i valori legati al lavoro, alla responsabilità e alla crescita individuale.

Elementi che trovano una naturale corrispondenza nella proposta educativa del centro valsassinese, dove la formazione professionale viene intesa non soltanto come acquisizione di competenze tecniche, ma come percorso di responsabilizzazione e crescita della persona.

Per il CFPA di Casargo il riconoscimento assume un significato particolarmente importante anche alla luce del percorso scolastico di Irene Invernizzi, che nei mesi scorsi ha concluso brillantemente il quinto anno conseguendo il diploma di Stato con la valutazione di 100 e lode, e si inserisce in una continuità particolarmente significativa per il Centro di Casargo.

Anche nella precedente edizione del Concorso “G. Malinverno”, nel 2025, uno studente del CFPA, Loris Civati, era stato infatti premiato dai Maestri del Lavoro di Como e Lecco.

Due riconoscimenti consecutivi che testimoniano non soltanto la qualità dei singoli percorsi degli studenti, ma anche il lavoro quotidiano svolto all’interno dell’istituto dal corpo docente e da tutta la comunità educativa.

A sottolineare il significato del riconoscimento è Francesco Maria Silverij, presidente di APAF, ente che gestisce il Centro: “Il riconoscimento assegnato a Irene Invernizzi ci rende particolarmente orgogliosi perché arriva al termine di un percorso scolastico straordinario, coronato dal 100 e lode all’Esame di Stato. A Irene va il nostro più sincero apprezzamento per la serietà, la costanza e l’impegno dimostrati. Questo risultato rappresenta anche una conferma del lavoro che il CFPA porta avanti ogni giorno: offrire ai ragazzi solide competenze professionali e, nello stesso tempo, gli strumenti per poter scegliere liberamente il proprio futuro.”