Cfpa Casargo protagonista al Concorso Agroalimentare di Confindustria Lecco e Sondrio

Non solo una sfida culinaria ma anche un momento di confronto e crescita personale e professionale

Il concorso si è svolto presso l’APF Valtellina sede di Sondrio, l’Istituto Alberti di Bormio

CASARGO – Gli studenti della Classe 3ª del Cfpa Casargo hanno partecipato all’11ª edizione del concorso agroalimentare promosso da Confindustria Lecco e Sondrio. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma non solo come sfida culinaria, ma come momento di confronto e crescita personale e professionale per i ragazzi e le ragazze degli istituti alberghieri delle province di Lecco e Sondrio.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione attiva di diverse realtà formative del territorio: l’Istituto Professionale Crotto Caurga di Chiavenna, l’APF Valtellina – sede di Sondrio, l’Istituto Alberti di Bormio – che ha ospitato l’evento e il CFPA Casargo vincitore del concorso. A rendere ancora più significativa la giornata, la dedica del concorso alla memoria di Claudio Prandi, chef stellato e grande amico della scuola valsassinese, recentemente scomparso.

“Accompagnare i nostri studenti in questo percorso è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il concorso rappresenta un prezioso momento di crescita formativa, che consente ai ragazzi di mettere alla prova le competenze acquisite, ma anche di sviluppare capacità trasversali come la gestione delle emozioni, la comunicazione e la collaborazione. Esperienze come questa rafforzano il valore della nostra offerta formativa e contribuiscono a costruire giovani professionisti consapevoli, creativi e pronti alle sfide del mondo del lavoro. Ringrazio Confindustria Lecco e Sondrio per l’organizzazione di questo evento, in modo particolare Velda Mozart che si dedica con passione e attenzione a questa iniziativa” – ha commentato il direttore del Cfpa Casargo Alan Vaninetti.

Gli studenti Angelinetta Pietro, Testi Davide, Ciscato Giorgia, Redondi Federico, Corona Marius e Alì Gabriele, accompagnati dai docenti Chef Villa Luca e Maître Calabrese Maurizio, hanno presentato due piatti che raccontano il territorio con uno sguardo nuovo:

“L’è minga un pizzochèr” – Cialda di pizzoccheri soffiata con fonduta di Casera, crema di patate, verza e pepe: un omaggio giocoso e attuale alla tradizione valtellinese.

“L’agnèll tra i du vall” – Cannellone di mais e grano saraceno con ripieno di agnello “ciuto”, fonduta di Bitto D.O.P., crema e tarassaco spadellato: un piatto che unisce memoria, biodiversità e tecnica.

A valutare le proposte è stata una giuria di altissimo livello presieduta da Alessandro Negrini, chef pluristellato, noto per la sua cucina contemporanea e la ricerca e valorizzazione delle eccellenze del territorio italiano, affiancato da professionisti del settore e rappresentanti del mondo agroalimentare locale. Le valutazioni hanno tenuto conto non solo dell’aspetto tecnico ed estetico dei piatti, ma anche della capacità di narrare il territorio attraverso la cucina.

Esprime grande soddisfazione il presidente di Apaf, Francesco Maria Silverij: ”la vittoria degli studenti del Cfpa Casargo conferma ancora una volta l’eccellenza del nostro modello formativo, capace di coniugare competenze tecniche, valorizzazione del territorio e crescita personale. A nome mio e dell’intero Consiglio di Amministrazione, esprimo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto e profondo apprezzamento per l’impegno quotidiano e la professionalità degli studenti e dei docenti che li preparano”.