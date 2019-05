Cfpa Casargo. Scambi formativi e cene stellate, un maggio ricco di eventi

Un maggio ricco di eventi per gli allievi del Cfpa Casargo

Scambi formativi e ultimo appuntamento di Cenando con le Stelle

CASARGO – Per i ragazzi del Cfpa Casargo è stato un mese intenso quello che sta per concludersi: le attività scolastiche ed extra scolastiche sono state numerose e hanno coperto diversi ambiti formativi.

Dopo che 23 alunni hanno svolto uno scambio formativo in Francia, dal 21 al 25 maggio 19 studenti sono stati impegnati in uno scambio culturale con la scuola secondaria Karola Adamieckiego di Dabrowa Gornicza, in Polonia.

Gli alunni del Cfpa Casargo hanno preso parte a numerose iniziative, affiancati dai coetanei e dagli insegnanti della scuola polacca. Accanto a iniziative di carattere più specialistico, come le visite ai migliori hotel del posto e alla più grande fabbrica polacca per la produzione della birra Tyskie, gli allievi del Cfpa hanno potuto ammirare il castello di Pszczyna, le miniere Black trout, complesso candidato a entrare nel patrimonio mondiale dell’Unesco, e la splendida città di Cracovia, antica capitale medievale della Polonia. Toccante il tour presso il campo di stermino di Auschwitz-Birkenau.

“Uno scambio formativo che si inserisce nel ricco programma portato avanti dal nostro istituto con analoghi centri in Italia e in Europa. Quest’anno, oltre alla Polonia, i nostri ragazzi hanno potuto prendere parte a soggiorni in Francia, Danimarca, Cilento e Sicilia. Pensiamo sia molto importante insegnare ai nostri studenti ad avere una mentalità aperta, considerato che molti allievi del Cfpa andranno a operare in un ambito, quello turistico, che per definizione è caratterizzato da un’ampia vocazione internazionale” commenta il direttore del Cfpa Casargo Marco Cimino.

Cenando con le Stelle

Nella serata di mercoledì ha avuto luogo anche l’ultimo appuntamento di Cenando con le Stelle che ha visto la partecipazione a fianco degli alunni del Cfpa lo chef Stellato de “La Fiorida” Gianni Tarabini e Filippo Valsecchi, ex studente del Cfpa e campione juniores in carica di Pasticceria.

Come antipasto è stato servito un biscotto alla Pesteda Valtellinese e gelato al Taleggio Carozzi, per poi proseguire con salmeggino marinato, rapa fermentata, estratto di spinaci e sedano, gel al limone e la sua pelle croccante. La cena è continuata con un riso mantecato con verdure di stagione, bottarga e spuma di bitto e con un lombetto di vitello con riduzione di sassella. Il dolce è stata una rivisitazione del classico tiramisù.

Prima della cena stellata i ragazzi sono stati impegnati tutta la giornata con la Festa dello Sport, aperta dall’intervento del neo eletto sindaco Antonio Pasquini. L’Istituto Rota di Calolziocorte si è aggiudicato il primo premio per il torneo di Basket, il Liceo Artistico di Lecco ha vinto il primo premio nel torneo di Calcio, mentre il Liceo Manzoni di Lecco quello per la pallavolo femminile.

“La giornata di mercoledì è stata tanto intensa quanto bella: vedere i ragazzi impegnati su diversi fronti mi ha trasmesso entusiasmo e soddisfazione per quello che stiamo facendo in que sta scuola. Spero di continuare su questa linea migliorandoci continuamente anche per il prossimo anno” dichiara Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo.