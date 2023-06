Chiude l’asilo di Cremeno dopo oltre 100 anni di attività

La scuola materna di Maggio con soli 8 bambini non riesce più a sopravvivere

Questa sera, venerdì, si riunisce il consiglio amministrativo in assemblea straordinaria. La decisione è stata già comunicata alla famiglie del paese.

CREMENO – Non sono bastati incontri pubblici, tavole rotonde, gli sforzi e le idee di cittadini e del consiglio direttivo a far sopravvivere la scuola materna Gina Manzoni: l’istituto chiuderà i battenti a fine luglio quando terminerà il centro estivo.

Del caso se ne era parlato un mese fa durante una serata aperta alla cittadinanza (qui l’articolo precedente).

“Abbiamo fatto il possibile, vagliato ogni strada e opportunità – spiega la vice presidente Marialuisa Invernizzi – Ci sono però due elementi che giocano a sfavore, la denatalità e un bilancio che deve muoversi in attivo. Sono state perlustrate più vie, valutato idee e progetti durante nei diversi incontri ma purtroppo è emersa l’impossibilità di andare avanti. Il prossimo anno sarebbero 8 i bambini iscritti e nemmeno l’aumento della retta ci garantirebbe un futuro roseo”.

L’anno scolastico in corso ha visto iscritti 14 bambini, 6 di questi terminano il ciclo in queste settimane uscendo dalla materna. Con meno di 14 iscritti l’ente non riuscirebbe a sopravvivere economicamente e per fine anno è già stimato un ammanco di 20 mila euro.

“La decisione è stata già comunicata alle famiglie e ai genitori – prosegue Marialuisa Invernizzi – Fortunatamente l’altopiano valsassinese offre la presenza di altre scuole Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) che quindi sono nella nostra stessa rete e che potrebbero accogliere delle iscrizioni.”

Questa sera, venerdì, si ritrova il consiglio amministrativo e i soci per valutare il futuro e la destinazione dello stabile.