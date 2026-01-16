Comune di Ballabio, un nuovo automezzo per il settore manutenzione

Rinnovato il parco autoveicoli a disposizione degli stradini comunali

“Gli stradini di Ballabio rappresentano un valore aggiunto per la cura del nostro territorio”

BALLABIO – L’Amministrazione Comunale ballabiese ha recentemente acquistato un nuovo veicolo per potenziare le dotazioni dei suoi stradini. Il veicolo, un Giotti Victoria Evo 1.2, rappresenta un importante miglioramento nel parco mezzi a disposizione del servizio di manutenzione del territorio.

Il sindaco Giovanni Bruno Bussola dichiara: “Il vecchio porter oramai era vetusto e ci sembrava giusto dotare i nostri bravi stradini Giovanni Rapanà e Massimo Biffi di un nuovo veicolo più performante. Abbiamo optato per un mezzo ibrido a GPL sia per ragioni di economicità sia ecologiche, perseguendo nel contempo un risparmio sui costi del carburante e una riduzione significativa delle emissioni inquinanti”.

Il veicolo è stato acquistato dalla ditta Arricar Srl di Verdellino al costo di €22.970,00 e la spesa è stata interamente coperta con fondi comunali.

“Gli stradini di Ballabio – conclude il Sindaco – rappresentano un valore aggiunto per la cura del nostro territorio e l’Amministrazione Comunale ha voluto investire sulle loro dotazioni”.