Comune di Pasturo, aperture straordinarie per la Carta d’Identità Elettronica

Il Comune organizza sportelli dedicati per il rilascio della CIE in vista della cessazione della carta cartacea

Dal 3 agosto la carta cartacea non sarà più valida

PASTURO – Il Comune di Pasturo informa la cittadinanza che la carta d’identità cartacea non sarà più valida in Italia, perdendo efficacia sia per l’identificazione personale sia per l’espatrio.

Tutti i documenti cartacei ancora in circolazione, anche se riportano una data di scadenza successiva al 3 agosto, cesseranno quindi di avere valore legale dopo tale termine.

Per agevolare la transizione alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di aperture straordinarie dedicate al rilascio del nuovo documento.

Gli sportelli saranno attivi nelle seguenti date e orari:

3 aprile, dalle 8.15 alle 11.45

23 maggio, dalle 8.15 alle 11.45

6 giugno, dalle 8.15 alle 11.45

3 luglio, dalle 14.00 alle 16.45

18 luglio, dalle 8.15 alle 11.45

L’iniziativa ha l’obiettivo di facilitare i cittadini nella richiesta della CIE, evitando disagi legati alla progressiva dismissione del documento cartaceo.