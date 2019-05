Inaugurata la scultura realizzata da Domenica Regazzoni

E’ stata posizionata fuori dalla sede della Comunità Montana della Valsassina

PASTURO – Sabato 4 maggio davanti alla sede della Comunità Montana è stata inaugurata la scultura “Fiore di violino”, opera dell’artista Domenica Regazzoni che ha dato la sua disponibilità alla progettazione, come pure a seguire la realizzazione dell’opera, a titolo gratuito.

“L’arte per valorizzare la bellezza del territorio”

Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Pasturo e dal Sindaco Guido Agostoni, vicepresidente della Comunità Montana: “L’idea era quella di dotare la nostra valle di un’opera d’arte che valorizzasse la bellezza del territorio, ed insieme l’operosità degli abitanti. Inizialmente la scultura – ha spiegato Agostoni – avrebbe dovuto essere collocata in una rotatoria sulla Provinciale per sottolineare l’apertura a tutta la Valle, di cui la strada Provinciale è l’arteria principale. Ma penso che la stessa apertura a tutta la Valle sia espressa anche dalla collocazione presso la sede dell’Ente che istituzionalmente rappresenta tutti i nostri campanili”.

In tantissimi alla cerimonia

Anche il Presidente dell’Ente Carlo Signorelli ha espresso la sua soddisfazione sia per la straordinaria partecipazione alla cerimonia con oltre 100 presenze che per la bellezza dell’opera: “La proposta formulata dal Vicepresidente Agostoni di porre la scultura davanti alla sede della Comunità Montana è stata accolta con molto favore da me e da tutta la Giunta. E la scopertura di oggi ci ha soddisfatto. Stiamo facendo una serie di lavori per riqualificare e attrezzare l’area esterna all’edificio principale e posso dire che la scultura ben si inserisce in questo processo. Voglio poi sottolineare – particolare non da poco in questi tempi – che la scultura è stata senza oneri per il nostro Ente così come per il Comune di Pasturo”.

Il grazie agli sponsor

“La scultura in alluminio – ha aggiunto Agostoni – è stata realizzata perché alcuni imprenditori che hanno creduto all’iniziativa e si sono concretamente impegnati. E’ allora importante ricordarli e ringraziarli: la Ditta Airoldi Metalli, di Molteno ha fornito gratuitamente il materiale per la scultura; le Ditte Officine Melesi di Cortenova, Norda – Acque Minerali Italiane di Primaluna e PFA di Cortenova si sono assunte il costo della realizzazione, affidata a Corbetta Giacomo della Ditta “3C” di Veduggio, che fin dal primo contatto ha lavorato con maestria e passione; la Ditta “Locatelli” di Introbio ha eseguito i lavori di posa, con la progettazione dell’Ing. Gabriele Agostoni e dell’Ing. Daniele Colombo; l’Azienda Agricola “Paletta” di Cremeno ha dato la disponibilità ad abbellire l’area attorno alla scultura.

Un grazie particolare va poi alla Banca della Valsassina che ha offerto a tutti i convenuti un aperitivo al temine della manifestazione e si è impegnata per la realizzazione di un pannello illustrativo dell’opera. Voglio esprimere la mia profonda soddisfazione per aver raggiunto questo risultato, per nulla facile, superando anche momenti di incertezza e di scoraggiamento” ha concluso Agostoni, che insieme al Presidente Signorelli ricorda e ringrazia gli intervenuti alla cerimonia di inaugurazione: il coordinatore Riccardo Benedetti; il professor Angelo Crespi, critico d’arte; lo scrittore Andrea Vitali, con un contributo videoregistrato; l’apprezzata esibizione del violinista Alessio Bidoli, nipote di Dante Regazzoni. “Pensiamo che la scultura Fiore di violino possa rappresentare la sintesi tra abilità manuale, inventiva e passione per il proprio lavoro: tre ‘ingredienti’ della capacità imprenditoriale dei Valsassinesi”.