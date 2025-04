Comunità Montana Valsassina: grande successo per il corso di castanicoltura

In 44 hanno partecipato al corso gratuito per la valorizzazione della castanicoltura sul territorio

“L’alto numero di partecipanti denota quanto questo tema sia sentito”

BARZIO – Si concluso con un grande successo di partecipazioni, 44 iscritti, il corso di castanicoltura organizzato dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in collaborazione con l’Associazione Castanicoltori del Lario Orientale e l‘Associazione Assaggiatori Farine di Castagne – AFC.

Il corso iniziato il 14 febbraio si è articolato in sei lezioni teoriche nelle quali si sono trattate la storia e le caratteristiche del castagno europeo. Si sono, inoltre, definite ed analizzate le cure colturali, le patologie, la raccolta e la lavorazione dei frutti e come recuperare le selve castanili sfruttando le grandi potenzialità dei servizi ecosistemici della castanicoltura.

Le lezioni pratiche svoltesi nella selva castanile dei fratelli Ticozzi ubicata presso la località CampiAlti a Primaluna, si sono incentrate sulle tecniche di innesto e sulla gestione delle selve castanili.

Durante la cerimonia di chiusura del corso l’associazione PEFC-ITALIA ha tenuto un convegno con il dott. Antonio Brunori, la dott.ssa Francesca Dini e il dott. Giovanni Alessandri. I tre professionisti hanno illustrato le opportunità della certificazione dei servizi ecosistemici nell’ottica di dare nuova vita e nuove opportunità ai castagneti da frutto del territorio anche grazie alla certificazione forestale.

L’evento ha inoltre messo in luce le opportunità offerte dai finanziamenti del PNRR, con 3,6 milioni di euro destinati al progetto “Green Communities”, finalizzato alla tutela delle foreste e alla promozione della castanicoltura come modello di gestione sostenibile e identitaria per il territorio.

La Comunità Montana è perciò soddisfatta dell’ampia partecipazione al corso: “L’importante affluenza riscontrata, denota quanto questo tema sia sentito nel nostro territorio. La castanicoltura è un’attività storica che deve essere sostenuta e ripresa, così come la produzione di farina, un importante prodotto tipico del territorio.

“La coltivazione del bosco e la sua cura sono fondamentali anche nella prevenzione dei rischi idrogeologici e diventa ancora più rilevante socialmente se legata a queste tematiche. L’ente è molto soddisfatto per aver contribuito allo svolgimento di questo corso, in quanto uno degli scopi principali della Comunità Montana è proprio la valorizzazione del suo territorio e delle sue tradizioni”.

La Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, inoltre, ringrazia il Presidente dei Castanicoltori del Lario Orientale Mauro Gerosa che ha curato e tenuto le lezioni del corso e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto formativo e gli stessi partecipanti per la loro attiva partecipazione e impegno.