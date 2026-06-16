Con Carozzi Formaggi la Festa di Inizio Estate

Il 20 e 21 giugno a Pasturo

PASTURO – Un weekend da vivere insieme, tra gusto, incontri, natura e territorio. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 Carozzi Formaggi apre le porte alla Festa di Inizio Estate, il grande appuntamento pensato per celebrare la Valsassina, le sue eccellenze e le realtà che ogni giorno contribuiscono a renderla un luogo vivo, accogliente e ricco di storie da scoprire.

Per due giornate, la sede dell’azienda diventerà un punto di incontro per famiglie, gruppi di amici, appassionati di enogastronomia, amanti della montagna e visitatori alla ricerca di un’esperienza autentica e inimitabile. Non una semplice festa, ma un’occasione per entrare davvero in contatto con il territorio attraverso i suoi prodotti e i suoi produttori, le sue tradizioni e il suo modo speciale di fare comunità.

Il programma della Festa di Inizio Estate è ricco e trasversale, pensato per coinvolgere pubblici diversi e offrire a ciascuno un motivo per partecipare. Durante il weekend saranno presenti stand enogastronomici, proposte di artigianato locale, degustazioni, musica e intrattenimento a cura di Hey Dj Radio, oltre a momenti dedicati alla scoperta dei sapori autentici della Valsassina e delle realtà partner dell’iniziativa.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, con laboratori e attività per bambini tra esperienze casearie, attività naturalistiche, laboratori in inglese, battesimo della sella e proposte bike dedicate. Un programma pensato per rendere la Festa una vera occasione di condivisione per tutta la famiglia, in un contesto sicuro, accogliente e immerso nel paesaggio valsassinese.

Accanto alle attività gastronomiche e ricreative, non mancheranno le esperienze sul territorio, con tour e-bike guidati e visite al borgo di Pasturo, per vivere la Festa anche come punto di partenza per valorizzare e conoscere più da vicino la valle, i suoi percorsi, la sua identità e il suo patrimonio paesaggistico.

La Festa sarà inoltre un viaggio tra i sapori: oltre alle specialità casearie Carozzi, presentate con degustazioni guidate dall’esperienza di Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), il pubblico potrà provare prodotti selezionati offerti dai partner dell’evento, incontrando direttamente produttori e realtà locali. Ogni stand sarà un’occasione per scoprire una storia, ascoltare un racconto, comprendere la passione e la competenza che stanno dietro ad ogni attività.

“La Festa di Inizio Estate nasce dal desiderio di creare un momento aperto, capace di riunire persone, produttori, famiglie e visitatori attorno a ciò che rende speciale la Valsassina: la qualità dei suoi prodotti, la forza delle sue relazioni, la bellezza del suo territorio e la capacità di accogliere”, dichiara Vera Carozzi, terza generazione alla guida di Carozzi Formaggi.

La Festa di Inizio Estate si conferma così un’occasione imperdibile per inaugurare la bella stagione in Valsassina: un weekend di gusto, relazioni e scoperta, pensato per chi desidera vivere il territorio non solo come destinazione, ma come esperienza da condividere.

L’appuntamento è quindi per sabato 20 giugno e domenica 21 giugno, presso Carozzi Formaggi, in via Provinciale 14/a a Pasturo, in provincia di Lecco.

PER SCOPRIRE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE DUE GIORNATE: https://www.dacarozzi.it/festa-di-inizio-estate/