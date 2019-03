Chiusa per il cedimento dell’argine del Pioverna, ora verrà realizzata una variante

Grazie al finanziamento di 250.000 euro della Regione, in programma interventi strutturali per contrastare l’erosione degli argini

PRIMALUNA – Buone notizie per i residenti e i numerosi turisti che frequentano la pista ciclabile della Valsassina.

Interrotta dallo scorso autunno quando, a causa delle abbondanti piogge, il torrente Pioverna si era portato via un pezzo di argine nel comune di Primaluna, la pista ciclabile della Valsassina verrà presto riaperta in vista della bella stagione.

“La ciclabile della Valsassina è frequentata sia dai turisti che dai residenti e non potevamo lasciarla interrotta a metà – ha spiegato il sindaco di Primaluna Mauro Artusi -. Grazie alla Comunità Montana a breve verrà aperta una piccola variante che permetterà di bypassare il tratto compromesso”.

Si tratta comunque di un intervento provvisorio, in attesa di una serie di lavori risolutivi: “Purtroppo il fenomeno dell’erosione degli argini, tra Introbio e Cortenova, è presente su molti tratti del torrente – ha spiegato il sindaco -. Per risolvere il problema ed evitare che si ripresenti alla prossima ondata di maltempo sono necessari interventi strutturali”.

La competenza ricade su Regione Lombardia che, grazie alle segnalazioni inviate agli uffici competenti, è al corrente della situazione.

E’ in programma, infatti, un importante intervento proprio nel comune di Primaluna che ha ottenuto un finanziamento per l’esecuzione dei lavori volti alla protezione e salvaguardia dei tratti di pista ciclabile “minacciati” dalla continua erosione del torrente Pioverna.

“Regione Lombardia ha stanziato 250.000 mila euro per un intervento risolutivo nel tratto di argine in questione – ha concluso il sindaco -. Il finanziamento, però, si inserisce in un quadro di più ampio respiro che interesserà tutto il corso del Pioverna e richiederà risorse importanti”.