Concerto di Capodanno a Barzio, raccolti 1600 euro per i comuni alluvionati

Successo per l’evento del Corpo musicale di Barzio

I fondi saranno devoluti ai tre comuni valsassinesi colpiti dall’alluvione

BARZIO – Il Corpo musicale di Barzio, ancora una volta, non ha deluso le aspettative offrendo al proprio pubblico un concerto di Capodanno indimenticabile. Mercoledì sera, sotto la direzione del maestro Iose Ratti, la banda di Barzio ha eseguito musiche capaci di affascinare la platea. Il concerto si è aperto con Highlights from Carmen di Bizet e Operetta 800, seguiti ben quattro brani firmati dal maestro Ennio Morricone.

E’ stata poi la volta della solidarietà con il pensiero rivolto agli amici dei Comuni di Casargo, Premana e Primaluna colpiti dall’alluvione della scorsa estate: dedicati a loro Feliz Navida e We are the world. In chiusura due colonne sonore senza tempo: The Lion King e Star Wars, seguite dall’immancabile Marcia di Radetzky. La musica è stata accompagnata da video a tema e da giochi di luce.

Nel corso della serata sono stati raccolti fondi da destinare ai tre comuni valsassinesi colpiti dal maltempo: ben 1.600 euro il totale ottenuto. “Ringraziamo tutti quanti hanno partecipato al nostro concerto, contribuendo a questo importante gesto di solidarietà – commenta il presidente Mario Tagliaferri -. Un pensiero riconoscente va anche a La Design e B Sound che hanno curato la parte video e luci dello spettacolo, a Onda Viaggi che ha permesso di offrire il servizio bus gratuito e la ditta Vallini e Castagna per l’allestimento del palco”.