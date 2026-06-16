Moggio, bando per la locazione del baitello della sciovia

Domande entro giovedì 18 giugno

MOGGIO – Per chi ama la montagna, il contatto con la natura e il territorio della Valsassina, arriva un’opportunità che merita attenzione. Il Comune di Moggio ha infatti pubblicato un bando per la concessione in locazione ad uso non abitativo di immobile di proprietà comunale, denominato “Baitello della sciovia n.5” sito in Moggio, località Piani di Artavaggio. Un’opportunità per quanti desiderano valorizzare il proprio rapporto con il territorio montano e cogliere nuove occasioni legate a una delle località più apprezzate della Valsassina.

Moggio, situato sull’altopiano valsassinese e noto per essere la porta d’accesso ai Piani di Artavaggio, rappresenta da sempre un punto di riferimento per il turismo e le attività all’aria aperta, attirando residenti e visitatori durante tutto l’anno.

Gli interessati possono consultare il testo completo del bando, con tutte le informazioni sui requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze, attraverso il documento ufficiale pubblicato dal Comune: https://www.comune.moggio.lc.it/halley//ht/e1622/DOCB011451.pdf