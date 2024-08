Conclusa con successo la 59^ Sagra delle Sagre con fuochi e applausi

I numeri dei biglietti vincenti della lotteria

Il presidente Ceresa ringrazia i visitatori: “La vostra presenza è la vera forza di questa manifestazione”

PASTURO – Più forte del maltempo, la 59^ Sagra delle Sagre si è conclusa domenica sera rispettando il programma finale con tanto di spettacolo pirotecnico che, come da tradizione, chiude lo storico appuntamento valsassinese.

Un’edizione che ha rispettato le attese, anzi, forse le ha superate, vista la grande affluenza che ancora una volta la Sagra delle Sagre ha ottenuto durante i nove giorni di esposizione accompagnati da un ricco calendario di appuntamenti.

Un’edizione iniziata sotto i milgior auspici, con il taglio del nastro affidato nientemeno che ad Andrea Panizza, il mandellese medaglia d’argento del quattro di coppia alle recenti Olimpiadi di Parigi e che si è conclusa con un’altra grande sorpresa, la presentazione della maglia ufficiale della Calcio Lecco 1912 che domenica prossima inizierà la nuvoa stagione nel campionato di Serie C sfidando in casa alle 18.00 la Clodiense.

Il Presidente della Sagra Ferdinando “Pucci” Ceresa ha commentato: “Avrei voluto fare un sondaggio, ma ultimamente ci sono troppi sondaggi che riguardano la Sagra, per cui lo ritengo inutile, come le domande spesso banali che vengono proposte. Posso dire che il risultato di questa 59^ Sagra lo si vede questa sera, dove, nonostante la giornata piovosa e persino fredda, i visitatori presenti sono tantissimi. La vera forza di questa manifestazione siete voi. Quindi, grazie per la vostra fedeltà, grazie per la vostra presenza che mai sono mancate né quest’anno, né nelle edizione precedenti”. Parole che rispecchiano il forte legame tra la Sagra e il suo pubblico, che anno dopo anno continua a dimostrare il suo affetto e la sua partecipazione.

Una Sagra che si riconferma vincente, con il presidente che scansa ogni critica: “È facile parlare senza metterci la faccia o prendersi le responsabilità”, ha detto, riaffermando con determinazione l’impegno e la passione del team organizzativo, composto da staff e volontari. “Grazie a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, rendendo possibile questa Sagra”, ha concluso il presidente.

Successo nel successo la lotteria con ben 25mila biglietti venduti ed esauriti già il 15 di agosto e quest’anno gestita dalla sezione di Lecco dell’Ana il cui ricavato verrà destinato a coprire parte dei costi sostenuti per la ristrutturazione della chiesetta del Battaglione Morbegno al Pian delle Betulle.

Emiliano Invernizzi, presidente della Seziona Ana di Lecco, ha ringraziato tutti: “Ceresa e la Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per averci dato questa opportunità e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa raccolta fondi”.

Infine, dopo l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria, gli occhi si sono alzati al cielo per ammirare lo spettacolo pirotecnico che, come da tradizione, ha segnato la conclusione di questa 59^ edizione. Anche il maltempo non è riuscito a spegnere l’entusiasmo di una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma un appuntamento imperdibile per la Valsassina e i suoi visitatori.

Ecco l’elenco dei premi con i rispettivi numeri di biglietto associati:

1. *Automobile Skoda FABIA Autocogliati* – 17198

2. *Carrello utensili Officine Celsi* – 19190

3. *Buono abbonamento un anno Sky Tv Siel Monticello* – 6629

4. *Buono valore eur 500 Rusconi Viaggi Lecco* – 210090

5. *Voucher eur 500 I viaggi del Tivano* – 22800

6. *Decespugliatore Ibrea Orlandi e Costadoni* – 16760

7. *Trapano avvitatore De Walt Emmetre Cernusco* – 7879

8. *Televisore Led 43 Punto Media Introbio* – 4570

9. *Tenda Camp* – 6636

10. *Ceppo coltelli Sanelli* – 591

11. *Sacco letto Camp* – 18883

12. *Potatore Stihl Gruppo Alpini Lomagna* – 422

13. *Treno si gomme sconto 50% Autocogliati* – 21727

14. *Buono acquisto eur 150 Valli Moto* – 20815

15. *Buono acquisto eur 150 Lasercart Lecco* – 12142

16. *Confezioni coltelli formaggio Gianola Giulio* – 8946

17. *Mezza pensione per 2 persone Rifugio Casera Vecchia* – 8566

18. *Zainetto Camp* – 20612

19. *Buono cena 2 persone Cascina Coldognetta Barzio* – 603

20. *Buono pranzo o cena 2 persone Il Camino Ballabio* – 14291

21. *Bastoncini Camp* – 15218

22. *Mezza pensione una persona Rifugio Cazzaniga Merlini* – 4293

23. *Mezza pensione una persona Rifugio Cazzaniga Merlini* – 12148

24. *Buono pranzo o cena 2 persone Ristorante La Cava Cernusco Lombardone* – 1253

25. *Buono acquisto valore eur 50 Lasercart Lecco* – 8043