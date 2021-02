Regione ha previsto nuovi stanziamenti per le Comunità Montane

Assegnati 412 mila euro per Lario Orientale Valle San Martino e 353 mila per Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera

LECCO / MILANO – Uno stanziamento di 10 milioni di euro per garantire il funzionamento delle 23 Comunità Montane lombarde nell’anno 2021.

Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori.

“Nonostante il sostanziale calo di entrate alla Regione, anche quest’anno – spiega Sertori – siamo riusciti a destinare alle nostre Comunità Montane un contributo importante, che si procederà ad erogare in un’unica tranche. Averlo messo a disposizione in questo momento così delicato – continua l’assessore alla Montagna – dimostra la nostra volontà di aiutare concretamente la montagna lombarda, messa a dura prova anche dall’emergenza Covid e dalla conseguente crisi economica”.

Per l’area lecchese è previsto il contributo di 412 mila euro per la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, che godrà anche di 50 mila euro di contributo straordinario, e di 353 mila euro per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

I contributi assegnati nel dettaglio

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 419.790; Comunità Montana Alto Garda Bresciano 316.012 euro; Comunità Montana di Valle Sabbia 431.133 euro; Comunità Montana della Valle Trompia 435.014 euro; Comunità Montana di Valle Camonica 741.573 euro; Comunità Montana del Sebino Bresciano 245.267 euro; Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 627.546 euro; Comunità Montana Valle Seriana 730.330 euro; Comunità Montana Di Scalve 299.793 euro; Comunità Montana Valle Brembana 503.271 euro; Comunità Montana Valle Imagna 208.950 euro; Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino 412.029 euro (oltre a 50.000 euro di contributo straordinario); Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 353.722 euro; Comunità Montana Triangolo Lariano 348.847 euro; Comunità Montana Lario Intelvese 244.471 Euro; Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 525.061 euro; Comunità Montana Alta Valtellina 554.016 euro; Comunità Montana Valtellina di Tirano 361.085 euro; Comunità Montana Valtellina Di Sondrio 517.002 euro; Comunità Montana Valtellina di Morbegno 393.821 euro; Comunità Montana della Valchiavenna 421.979 euro; Comunità Montana del Piambello 381.881 euro; Comunità Montana Valli del Verbano 477.500 euro.