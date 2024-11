Cortenova. Al bar Spandri vinti 25mila euro al SuperEnalotto

Giocata fortunata, quella di venerdì 22 novembre, nell’esercizio di via Volta

CORTENOVA – Giocata fortunata, quella di venerdì 22 novembre, al Bar Tabacchi Spandri Giovanni di Cortenova in viaVolta, 8. Il fortunato, come riporta Agipronews, ha centrato un “5” da quasi 25mila euro (per la precisione 24.957,56 euro) al SuperEnalotto. Una cifra che non cambia la vita ma che può aiutare a risolvere qualche problema o togliersi qualche sfizio.

Sempre nella stessa estrazione un altro “5” è stato centrato a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, nel tabacchi di via dei Colli, 10. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 26 novembre, è di 36,4 milioni di euro.