Cortenova. “Il tuo cane è felice?” Successo per la serata di cultura cinofila

Un appuntamento per informare e promuovere comportamenti consapevoli

L’incontro è stato ideato e tenuto dall’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi

CORTENOVA – Successo per l’incontro di promozione della cultura cinofila dal titolo “Il tuo cane è felice?”, ideato e tenuto dall’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi con il patrocinio del Comune di Cortenova presso il salone del circolo Acli di Bindo di Cortenova nella serata di sabato 7 agosto.

L’incontro, svolto nel pieno rispetto delle normative anti-covid19, green pass incluso, ha fatto registrare il tutto esaurito. La serata è stata aperta dal vicesindaco di Cortenova Marco Selva che ha espresso soddisfazione per il numeroso ed eterogeneo pubblico presente e ha voluto portare l’attenzione e la sensibilità dell’intera amministrazione verso gli amici a 4 zampe e gli amanti degli animali.

A dimostrazione di ciò ha anche inaugurato ufficialmente la collaborazione con Michela Valentinuzzi a cui è stato affidato il terreno comunale sito in prossimità del campo di volo sul confine tra Bindo di Cortenova e Taceno, su cui l’educatrice ha realizzato un campo attrezzato per l’educazione cinofila e dove da inizio agosto, tiene diversi percorsi di educazione, classi di socializzazione, consulenze pre e post affido e dove prossimamente si terranno altri eventi e iniziative promosse in comunione con l’amministrazione di Cortenova.

La parola poi è passata a Michela Valentinuzzi che ha voluto trasmettere ai presenti una

formazione di base su quali siano gli aspetti più importanti nel rapporto cane-proprietario partendo dalla scelta e dalla conoscenza del cane, introducendone etologia e razze con nozioni sulle caratteristiche peculiari delle stesse. L’educatrice ha poi parlato dell’impegno che avere un animale d’affezione comporta, del tempo e delle attenzioni che necessita, di come il comportamento e i bisogni del cane cambino negli anni durante la sua crescita, delle conoscenze che deve possedere un binomio (proprietario e cane) e dell’importanza di affrontare un percorso educativo guidato da un professionista per far sì che entrambi siano felici durante tutta la loro vita insieme portando a una maggior consapevolezza i proprietari di cani o aspiranti tali presenti in sala.

A conclusione della serata è intervenuto il vicecommissario della Polizia Locale

Marco Maggio che ha illustrato le normative vigenti in tema di protezione e benessere degli animali nonché il nuovo regolamento comunale spiegando anche quali siano i doveri che i proprietari sono tenuti ad espletare e quali siano le sanzioni per coloro che non rispettano queste regole.